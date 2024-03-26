Луукас Кристьян Ильвес вышел из Eesti 200, примкнул к реформистам и баллотируется в Европарламент

По данным Коммерческого регистра, в рядах Eesti 200 Луукас Кристьян Ильвес состоял с 8 ноября 2020 по 25 марта 2024 года. В день выхода из Eesti 200 он присоединился к Партии реформ.

А во вторник, 26 марта, пресс-служба партии премьер-министра сообщила, что Луукас Кристьян Ильвес выдвинет свою кандидатуру на выборах в Европарламент.

По словам политика, сегодня перед Эстонией и Европой стоят два больших вызова: безопасность, в первую очередь в контекстен войны России против Украины, и экономические проблемы на фоне того, что сейчас Европа отстает от США и Китая.

В конце февраля Луукас Кристьян Ильвес ушел с должности вице-канцлера по вопросам цифрового развития Министерства экономики и коммуникаций, которую он занимал с 17 января 2022 года.

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