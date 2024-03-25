Кылварт: социал-демократы решили обслуживать интересы Партии реформ и в Таллинне

„Социал-демократы сделали свой выбор. Они решили обслуживать интересы Партии реформ не только на государственном уровне, но и в Таллинне. Понятно, что задавать тон будет Партия реформ и понятно, что мы увидим и по идеологической составляющей и по содержанию принятия решений, что тот стиль руководства, который сейчас мы видим на уровне государства, придет и в Таллинн“, - передает RusERR слова мэра Таллинна Михаила Кылварта, сказанные в интервью Радионовостям.

По его словам, социал-демократы собираются сделать расширенную коалицию, которая будет во многом повторять стиль руководства на государственном уровне.

„На государственном уровне считается нормальным обманывать избирателей, приходить с изменениями налоговой системы, хотя это не было заявлено до выборов. Социальная защита людей не является приоритетом на государственном уровне“, - перечислил Кылварт.

Кылварт отметил, что центристы не собираются мириться с тем что Isamaa, Партия реформ, Eesti 200 и социал-демократы собираюnся создавать неэффективную коаkицию. „Естественно, мы продолжим политическую борьбу“

Также Кылварт не стал комментировать возможность сотрудничества с EKRE: „Мы не будем сейчас устраивать метания. Во-первых, дождемся решения горсобрания. Будет понятно, как распределятся силы, с какими обещаниями выйдет новая коалиция. Мы продолжим политическую борьбу. Сейчас говорить о каких-то альтернативных коалициях на мой взгляд преждевременно. Сейчас все фракции объединились против центристов“.

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