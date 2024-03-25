Яна Тоом о решении соцдемов: Бог не фраер

„Как раз в последние обсуждала с коллегами, что политика такая игра, преимущество в которой получают плохие люди. По-человечески плохие. И я сейчас не про Осиновского - он тоже работает с материалом заказчика. Я про предателей типа Ратаса и Кальюлайда“, - написала евродепутат.

„Но есть у этой особенности и обратная сторона: как говорил мой покойный отец, Бог не фраер)“, - добавила она.

Как мы написали ранее, сегодня стало известно, что соцдемы выходят из коалиции с центристами в Таллинне и присоединяются к вотуму недоверия Кылварту. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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