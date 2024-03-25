ФОТО | В Таллинне у Мемориала жертвам коммунизма почтили память жертв депортации. Свечи зажгли и на площади Вабадузе

В церемонии на Маарьямяэ участвовали президент ЭР Алар Карис и премьер-министр Кая Каллас. Молебен отслужил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии (EELK) Урмас Вийлма.

К мемориалу были возложены венки, после чего участники выступили с небольшими речами.

В своем выступление Алар Карис вспомнил свою семью, члены которой в различные годы были высланы в Сибирь и отметил, что эта трагическая страница истории связала всех эстонцев.

Как сказал глава государства, мы больше не позволим пасть эстонскому флагу и не позволим воцаряться этому злу.

„В Украине мы видим тот же облик зла, что видели и в Эстонии 75 лет назад“, - сказал Карис.

Кая Каллас также вспомнила свою семью и отметила, что та же история продолжается сейчас в Украине. „Агрессор не остановится, если его не остановят“, - сказала премьер-министр.

Кая Каллас: мои бабушка и дедушка были самыми позитивными людьми из тех, кого я знаю, хотя так много пережили

После окончания церемонии на Маарьямаа, премьер-министр Кая Каллас в интервью Delfi отметила, как важно делиться историями о депортации, чтобы сохранить воспоминания.

Каллас подчеркнула, что важно вспоминать депортацию, например, со своими бабушками-дедушками и другими людьми, которые помнят то время, чтобы была жива коллективная память. И мать, и бабушка с дедушкой Каллас были высланы в Сибирь, поэтому глава правительства слышала много воспоминаний о том времени.

По словам Каллас, ей кажется невероятным, как в сложных ситуациях может проявляться стойкость и человеческая доброта. „Мои бабушка и дедушка были самыми позитивными людьми, которых я знаю, хотя они так много пережили“, - сказала Каллас.

Каллас заметила, что зачастую люди в западных странах не в курсе о депортации как военном преступлении, поэтому важно, чтобы эстонцы не умалчивали о своей истории. „Я рада, констатировать, что на сей раз к нам в самом деле прислушиваются и считают наш месседж значимым“, - сказала премьер-министр.

Акция памяти прошла в понедельник и на столичной площади Вабадузе