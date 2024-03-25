Пропал без вести за границей. Полиция просит помощи в поисках 32-летнего мужчины

Последний раз близкие имели с ним контакт 20 февраля. В день независимости мужчина должен был вылететь из Кубы в Ригу, и оттуда вернуться в Эстонию. На данный момент неясно, добрался ли он до Риги. Оба его телефона отключены.

Рост Марко около 195 см, телосложение среднее, волосы каштановые, короткие.

Полиция просит всех, кто видел Марко или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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