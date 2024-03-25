ЧП и криминал
25.03.2024, 15:52

ФОТО | К магазину Stockmann из-за подозрительной сумки стянули полицию, спасателей и скорую

 

Сегодня днем возле столичного магазина Stockmann можно было видеть полицию, скорую и пожарных.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, экстренные службы прибыли на месте из-за подозрительного рюкзака.

После проверки выяснилось, что в рюкзаке ничего опасного не нашли. Движение на месте восстановлено.

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