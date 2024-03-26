Автор белорусского эссе „Независимость“ Орлов вспомнил свой первый перевод. Он был на эстонский(1)
Известный белорусский писатель и историк Владимир Орлов проводит литературный тур по странам Балтии. Творческая встреча прошла и в Таллинне, вызвав большой интерес у местных белорусов. Знаменитое эссе Орлова „Независимость – это…“, написанное еще в 1990 году, стало символом стремления белорусов к независимости, а также мечтой, которая, по словам самого автора, остается актуальной и сейчас. И не только для белорусов.
Владимир Орлов с теплом отзывается об Эстонии. „Стране я благодарен и как турист, и как литератор, — отмечает писатель. — Конечно, я много раз бывал здесь еще в студенческие времена. Сядешь утром в поезд „Чайка“, который ходил из Минска до Таллинна. Вечером уже в столице, по дороге можно было с другом выпить в вагоне-ресторане бутылочку Vana Tallinn. Потом день-два побывать здесь, увидеть море. Но я благодарен Эстонии не только как путешественник. В моей литературной жизни первый перевод моего произведения был не на русский язык, как тогда в советские времена обычно случалось. Мой первый перевод — на эстонский язык! После появления моей первой повести получил письмо с предложением перевести для популярного тогда журнала „Vikerkaar“, который выходил вместе с российской версией и поднимал острые вопросы — национальные, языковые, культурные. Его много кто выписывал из белорусской интеллигенции. И моя повесть появилась там, причем непокалеченная цензурой, в отличие от изданной на белорусском языке версии“.
Знаменитое эссе Владимира Орлова „Независимость — это...“ сразу же было переведено на эстонский и русский языки. „Мне заплатили 100 рублей за страницу — это были большие тогда деньги! Но более важным гонораром для меня было то, что это эссе заметили, начали переводить на другие языки. Сначала стран Балтии. Потом уже — на грузинский, украинский. Сейчас — около 30 переводов. Я помню, как я читал это эссе на телевидении в Минске, и женщины за кулисами плакали.
Отрывки из эссе „Независимость — это...“.
Независимость — это когда ты рождаешься в роддоме, где нет самых стерильных на земле тараканов, но есть одноразовые шприцы и подгузники.
Независимость — это когда твой отец идет в ЗАГС за документом о том, что ты действительно родился и что тебя назвали в честь твоего деда Рыгора, а сидящая там женщина спокойно выпишет ему этот документ, а не схватили со стола „Справочник личных имен народов СССР“ и не станет, размахивая им, истерично объяснять твоему отцу, что он без проблем может назвать своего сына Файзулой или даже Мамаем, а Рыгором не может, потому что такого имени просто не существует в природе (есть нормальное человеческое имя Григорий).
Независимость — это когда ты ходишь в школу и тебя учат на твоем языке (и девочку Гражинку, которая тебе нравилась в детском саду, учат на ее языке, а твоего соседа, мальчика Мишу, отца которого зовут Исаак, учат на его, а другого твоего соседа, мальчика Алешу, родители которого приехали сюда, потому что в их городке на Волге, чтобы купить молока для маленького мальчика, нужно стоять в очереди в пять часов утра — на его). Вас будут обучать на вашем языке, и для этого вашим отцу и матери не придется тратить все лето на сбор заявлений от родителей, которые не то, чтобы не хотят учить своих детей так, как ваши отец и мать, а просто никогда об этом не задумывались, потому что выросли в условиях интернационализма. И эти заявления не придется терять трижды директору и дважды секретарю, и в первый день сентября вы не услышите на торжественной линейке, что „материально-техническая база нашей школы год от года улучшается“. И когда вы придете в свой класс, вы не узнаете, что благодаря непоколебимой заботе партии и правительства у вас на весь класс только чтение и две „математики“ на родном языке.
Независимость — это…
Независимость — это когда ты чувствуешь себя своим человеком на своей земле от рождения до смерти.
Я верю, что когда-нибудь это будет.
Потому что иначе жить просто не стоит.