Автор белорусского эссе „Независимость“ Орлов вспомнил свой первый перевод. Он был на эстонский

Независимость — это когда ты ходишь в школу и тебя учат на твоем языке (и девочку Гражинку, которая тебе нравилась в детском саду, учат на ее языке, а твоего соседа, мальчика Мишу, отца которого зовут Исаак, учат на его, а другого твоего соседа, мальчика Алешу, родители которого приехали сюда, потому что в их городке на Волге, чтобы купить молока для маленького мальчика, нужно стоять в очереди в пять часов утра — на его). Вас будут обучать на вашем языке, и для этого вашим отцу и матери не придется тратить все лето на сбор заявлений от родителей, которые не то, чтобы не хотят учить своих детей так, как ваши отец и мать, а просто никогда об этом не задумывались, потому что выросли в условиях интернационализма. И эти заявления не придется терять трижды директору и дважды секретарю, и в первый день сентября вы не услышите на торжественной линейке, что „материально-техническая база нашей школы год от года улучшается“. И когда вы придете в свой класс, вы не узнаете, что благодаря непоколебимой заботе партии и правительства у вас на весь класс только чтение и две „математики“ на родном языке.