Многие жители Эстонии встревожены: незнакомая женщина просматривает с непонятной целью данные об их недвижимости

Делая свои запросы, Кулла не совершила ничего противозаконного, но, несмотря на это, ее деятельность привлекла внимание ряда государственных учреждений, в том числе Департамента полиции и погранохраны (PPA).

Как сообщил изданию Digigenius пресс-секретарь PPA Мартин Райд, на данный момент расследование в отношении действий Кулла не проводится, но оно может быть начато при появлении новых обстоятельств.

По словам представителя Центра регистров и информационных систем (RIK), который ведет крепостную книгу, они вносят изменение в систему, чтобы в дальнейшем было бы нельзя делать такие массовые запросы.

Из Инспекции по защите данных сообщили, что хотя деятельность человека не является незаконной, у инспекции возник вопрос, все ли сделанные женщиной запросы, были обусловлены какой-то целью.

Женщину интересует недвижимость от Мууга до Курессааре

В пятницу, 22 марта, в социальных сетях стали появляться скриншоты с журнала логов государственного портала eesti.ee, так как большое количество людей заметило, что неизвестная им Сире Кулла просматривала информацию о принадлежащей им недвижимости.

Кулла делала запросы на основании личных кодов людей, то есть она предварительного где-то нашла личное коды интересующих ее лиц. При этом следует отметить, что личный код не является каким-то секретом, и чужой человек может знать личный код другого человека.

Но, конечно, возникает вопрос, почему одно частное лицо должно просматривать данные из крепостной книги о недвижимости множества других лиц.

Подробнее читайте в Geenius!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.