ЧП и криминал
27.03.2024, 11:15

Полиция задержала наркодилера с 432 граммами протонитазена. Этим количеством можно одурманить до 1 500 000 человек

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"Чистых" наркотиков не бывает. Любые наркотические вещества опасны для жизни
"Чистых" наркотиков не бывает. Любые наркотические вещества опасны для жизни
ФОТО: PPA | Erakogu

Руководитель службы по расследованию организованных и наркопреступлений Идаской префектуры Дмитрий Кабанов рассказал RusDelfi про наркорынок в Эстонии.

По данным Института развития здоровья (TAI) в 2019 году году в Эстонии было зарегистрировано 27 смертей от наркотиков. С тех пор их количество только росло, пока в прошлом году этот показатель не достиг рекордных значений – 117 случаев. Подобные цифры были лишь в 2016-2017 годах. Тогда на улицах появился карфентанил – синтетические опиоиды. Государство приложило значительные усилия, чтобы сократить распространение этого наркотика, однако избавиться от него полностью, к сожалению, так и не удалось.

“Говоря про наркосмерти, мы имеем в виду не только передозировки, – сообщает руководитель службы по расследованию организованных и наркопреступлений Идаской префектуры Дмитрий Кабанов. – Под наркосмертями понимается то, что люди теряли сознание и затем следовали необратимые процессы. В частности, могла быть причинно-следственная связь, т.е. результат того, что, например, человек  в течение 10-15 лет употреблял наркотики и в какой-то момент у него начали отказывать органы: печень, сердце, легкие, мозг. Либо человек употребил ранее незнакомый ему сильнодействующий наркотик и не рассчитал дозировку“.

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