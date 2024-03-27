Полиция задержала наркодилера с 432 граммами протонитазена. Этим количеством можно одурманить до 1 500 000 человек

По данным Института развития здоровья (TAI) в 2019 году году в Эстонии было зарегистрировано 27 смертей от наркотиков. С тех пор их количество только росло, пока в прошлом году этот показатель не достиг рекордных значений – 117 случаев. Подобные цифры были лишь в 2016-2017 годах. Тогда на улицах появился карфентанил – синтетические опиоиды. Государство приложило значительные усилия, чтобы сократить распространение этого наркотика, однако избавиться от него полностью, к сожалению, так и не удалось.