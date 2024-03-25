ГРАФИК | Жители Эстонии хотят видеть премьером Рейнсалу. Второе место делят Каллас и Кылварт

Поддержка Каи Каллас, согласно мартовскому опросу, составляет 15%, что на один процентный пункт меньше февральской. Впрочем, ничего нового в этом нет: поддержка Каллас неуклонно снижается с апреля прошлого года. Примечательно, что разразившийся в августе прошлого года скандал с российским бизнесом мужа Каллас существенно не ускорил эту тенденцию. В последние несколько месяцев 2023 года поддержка Каллас стабилизировалась на отметке 20%. В первые три месяца этого года ее поддержка оставалась на уровне 15-16%.