Возможно, во вторник Кылварта снимут с поста мэра. Социал-демократы решат в понедельник вечером(77)
Cоциал-демократы решат сегодня вечером, хотят ли они работать с Центристской партией и будет ли Михаил Кылварт мэром Таллинна.
Во вторник в 8 утра пройдет внеочередное заседание Таллиннского городского собрания. Главная тема: вотум недоверия мэру города Михаилу Кылварту.
Обычно на утро рабочего дня ставят собрания, чтобы не все представители оппозиции смогли прийти - тем самым, голосование должно провалиться. Теперь же неудобное время выбрала председатель горсобрания Марис Сильд (Социал-демократическая партия).
Не секрет, что сохранение у власти центристов зависит от их партнеров по коалиции - социал-демократов. Изначально они выполняли роль младшего брата, теперь же они решают, во что превратится Центристская партия.
Недавно окружной суд признал Центристскую партию виновной в торговле влиянием по делу о Porto Franco, из-за этого партия должна выплатить штраф в размере одного миллиона евро. Решение и стало причиной недовольства оппозиции.
„До сих пор все претензии, например, о политизированной системе, автомобилизации, борьбе с эстоноязычным образование, не были такими серьезными, как решение окружного суда по делу о Porto Franco, - говорит член оппозиционной партии Eesti 200 Алексей Яшин. - Сейчас вся оппозиции консолидирована, у нас 37 голосов. Есть вероятность, что завтра мы сможем сменить власть в столице“.
Для увольнения Кылварта необходимо 40 голосов. Всего у центристов 34 депутата в горсобрании. Недавно их ряды покинул Игорь Грязин, осталось 33 политика. Поскольку центрист Владимир Руснак по состоянию здоровья не может принять участие в голосовании, остается 32 депутата. Плюс в коалиции 9 соцдемов. Также сейчас идут активные переговоры, или „переманивание“ на другую сторону. Как в оппозиции, так и во власти.
Все зависит от социал-демократов. Конкретно, от лидера фракции и бывшего председателя горсобрания Евгения Осиновского. RusDelfi не удалось с ним связаться.
Сегодня вечером соцдемы соберутся, чтобы решить - как голосовать во вторник утром. Конкретного ответа нет до сих пор: некоторые хотят прекратить сотрудничество с подозреваемой в коррупции партией, некоторые желают сохранить стабильность в интересах горожан. По словам Танеля Кийка (Социал-демократическая партия), на утро понедельника консенсуса в партии по этому вопросу нет. „С одной стороны, есть несколько аргументов, которые говорят о том, что сотрудничество с центристами усложнилось из-за дела Porto Franco, - сказал он на ETV. - С другой стороны, те, кто возражают, говорят, что это решение еще не вступило в силу. И что с четырьмя или пятью партнерами управлять городом сложнее, чем с двумя партнерами“, – уточнил Кийк.
Яшин считает, что управлять городом с соцдемами, Eesti 200, Isamaa и реформистами можно. „До выборов осталось 1.5 года. Бюджет на 2024 год уже принят. Поэтому все будет не так и сложно“, - добавил он.
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