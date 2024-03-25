Возможно, во вторник Кылварта снимут с поста мэра. Социал-демократы решат в понедельник вечером

Во вторник в 8 утра пройдет внеочередное заседание Таллиннского городского собрания. Главная тема: вотум недоверия мэру города Михаилу Кылварту.

Обычно на утро рабочего дня ставят собрания, чтобы не все представители оппозиции смогли прийти - тем самым, голосование должно провалиться. Теперь же неудобное время выбрала председатель горсобрания Марис Сильд (Социал-демократическая партия).

Не секрет, что сохранение у власти центристов зависит от их партнеров по коалиции - социал-демократов. Изначально они выполняли роль младшего брата, теперь же они решают, во что превратится Центристская партия.

Недавно окружной суд признал Центристскую партию виновной в торговле влиянием по делу о Porto Franco, из-за этого партия должна выплатить штраф в размере одного миллиона евро. Решение и стало причиной недовольства оппозиции.

„До сих пор все претензии, например, о политизированной системе, автомобилизации, борьбе с эстоноязычным образование, не были такими серьезными, как решение окружного суда по делу о Porto Franco, - говорит член оппозиционной партии Eesti 200 Алексей Яшин. - Сейчас вся оппозиции консолидирована, у нас 37 голосов. Есть вероятность, что завтра мы сможем сменить власть в столице“.

Для увольнения Кылварта необходимо 40 голосов. Всего у центристов 34 депутата в горсобрании. Недавно их ряды покинул Игорь Грязин, осталось 33 политика. Поскольку центрист Владимир Руснак по состоянию здоровья не может принять участие в голосовании, остается 32 депутата. Плюс в коалиции 9 соцдемов. Также сейчас идут активные переговоры, или „переманивание“ на другую сторону. Как в оппозиции, так и во власти.

Все зависит от социал-демократов. Конкретно, от лидера фракции и бывшего председателя горсобрания Евгения Осиновского. RusDelfi не удалось с ним связаться.