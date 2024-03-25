ФОТО | В Тарту почтили память жертв мартовской депортации. Мэр: помним о жертвах красного террора, сохраняем и защищаем нашу свободу

В 10 часов утра в парке Пизарате (Pisarate) состоялось возложение венка и зажжение свечей у мемориала памяти депортированным.

В 11 часов утра у памятника Руккилилле началась церемония памяти мартовской депортации, на которой выступили мэр Тарту Урмас Клаас, член правления Tartu Memento Пирет Тарто, член Tartu Memento Тыну Кяби и ученик 12-го класса гимназии Хуго Треффнера Тоомас-Эрик Вахтра. Поминальную молитву прочитал епископ Йоэль Лухаметс. „Пусть никто не лишит наши сердца надежды на торжество добра“, - сказал Лухаметс.

В своей речи Урмас Клаас сказал: „Чтим память жертв красного террора, сохраняем и защищаем нашу свободу“.

В 12 часов дня в церкви Паулузе (Pauluse) состоится служба в память о мартовской депортации.

Вечером зажгут свечи

В 19:00 все желающие приглашаются зажечь свечи на тартуской Ратушной площади. С собой просят взять свечу и спички. Городские власти Тарту зажгут 250 свечей на Ратушной площади. Позже свечи будут собраны, из них сделают новые и отправят в Украину.

На домах, в организациях и учреждениях Тарту будет поднят траурный флаг.

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