28.03.2024, 07:39
ГРАФИКА | Как изменилась заработная плата в Эстонии на фоне соседей по ЕС(14)
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В последние годы экономика Евросоюза оказалась в вихре перемен. Пандемия COVID-19, а затем инфляционный удар, вызванный агрессивными действиями России на Украине, серьезно нарушили обычный порядок в макроэкономической сфере. Неизбежно это повлияло и на оплату труда.
В прошлом году динамика заработной платы в Эстонии оказалась весьма благоприятной. Согласно данным Статистического управления, средняя заработная плата до вычета налогов выросла на 11,4%, с 1645 евро в 2022 году до 1832 евро за 2023 год. Этот рост в значительной мере превзошел средние темпы роста заработков по многим странам Евросоюза. В течение первых трех кварталов 2023 года средний прирост заработной платы в ЕС составил 4-6%.