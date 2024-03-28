ГРАФИКА | Как изменилась заработная плата в Эстонии на фоне соседей по ЕС 

В прошлом году динамика заработной платы в Эстонии оказалась весьма благоприятной. Согласно данным Статистического управления, средняя заработная плата до вычета налогов выросла на 11,4%, с 1645 евро в 2022 году до 1832 евро за 2023 год. Этот рост в значительной мере превзошел средние темпы роста заработков по многим странам Евросоюза. В течение первых трех кварталов 2023 года средний прирост заработной платы в ЕС составил 4-6%.

Анализируя динамику заработных плат соседних стран, можно отметить, что три балтийские страны продемонстрировали более уверенный рост в 2023 году, чем их скандинавские соседи. В то время как Литва, Латвия и Эстония за прошлый год увеличили заработки на 10-14%, прирост заработной платы в Швеции за аналогичный период 2022 года составил 2-4%, а в Финляндии - 3-4%. Возможно, это обстоятельство способствовало сохранению высоких позиций балтийских стран в рейтинге Индекса счастья. Так, Эстония заняла 34-е место в рейтинге 2023 года, Латвия - 46-е место, а Литва впервые вошла в топ-20 самых счастливых стран мира, заняв 19-е место.