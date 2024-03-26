26.03.2024, 10:35
Эстония не планирует приобретать системы ПВО большой дальности(10)
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Силы обороны Эстонии ориентированы на создание систем ПВО малой и средней дальности, а о ПВО большой дальности пока лишь размышляют. На сегодняшний день у Эстонии имеются только средства ПВО малой дальности, пишет Forte.
„На данный момент приоритетом являются системы ПВО малой и средней дальности. Конечно, мы думаем и о развитии ПВО большой дальности, но таких решений пока не принято. Разумеется, важно, чтобы такой потенциал развивался в сотрудничестве с нашими союзниками“, — сказал представитель ответственного за оборонные закупки Государственного центра оборонных инвестиций Андри Майметс.