Эстония не планирует приобретать системы ПВО большой дальности

„На данный момент приоритетом являются системы ПВО малой и средней дальности. Конечно, мы думаем и о развитии ПВО большой дальности, но таких решений пока не принято. Разумеется, важно, чтобы такой потенциал развивался в сотрудничестве с нашими союзниками“, — сказал представитель ответственного за оборонные закупки Государственного центра оборонных инвестиций Андри Майметс.

Описывая сегодняшнюю ситуацию с противовоздушной обороной, Майметс сообщил, что Эстония уже имеет ракеты малой дальности Mistral и Piorun, и в настоящее время поставляется еще больше этих ракет. Обе системы имеют относительно схожие возможности, главное отличие состоит в том, что Piorun, производимый в Польше, является по своим характеристикам портативным. Система Piorun используется как в Польше, так и в Украине.