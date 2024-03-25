Три четверти людей поддерживают лишение граждан третьих стран избирательного права на местных выборах

Комментируя результаты исследования, научный сотрудник Института политических исследований Йохана Скитте ТУ Мартин Мёльдер отметил, что в Эстонии постоянно проживает около 70 000 граждан третьих стран (то есть не Эстонии или другой страны ЕС), в основном россиян. Вопрос о том, должны ли они иметь возможность участвовать в управлении Эстонией путем голосования на местных выборах, обсуждается уже давно и актуализировался в последние недели. Электорат в целом и большинство политических партий однозначно выступают за то, чтобы в нынешней ситуации гражданам третьих стран не разрешалось участвовать в управлении Эстонией посредством голосования. Однако предложение зашло в политический тупик, и избирателям неясно, кто на самом деле стоит за этим процессом.

Вопрос об избирательном праве граждан третьих стран был сформулирован следующим образом: „Поддерживаете ли вы предложение о том, чтобы правом голоса на местных выборах обладали только граждане Эстонии и Европейского Союза, а граждане третьих стран не имели права голоса? В настоящее время все постоянные жители Эстонии, независимо от национальности, могут голосовать на местных выборах, а на выборах в Рийгикогу - только граждане Эстонии“.

72% респондентов ответили „Да“ или „Скорее да“, 22% - „Скорее нет“ или „Нет“ и 6% - „Не знаю“.

Согласно партийным предпочтениям, это предложение поддерживают 89 % сторонников Партии реформ, 88 % сторонников Isamaa, 84 % сторонников Eesti 200, 80 % сторонников EKRE и 62 % сторонников SDE. Среди сторонников Центристской партии за предложение выступают 28%, против - 65%.