Три четверти людей поддерживают лишение граждан третьих стран избирательного права на местных выборах(10)
Согласно последнему опросу, проведенному MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut, 72% респондентов поддержали бы инициативу, согласно которой право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии и ЕС. Опрос проводился компанией Norstat Eesti AS.
Комментируя результаты исследования, научный сотрудник Института политических исследований Йохана Скитте ТУ Мартин Мёльдер отметил, что в Эстонии постоянно проживает около 70 000 граждан третьих стран (то есть не Эстонии или другой страны ЕС), в основном россиян. Вопрос о том, должны ли они иметь возможность участвовать в управлении Эстонией путем голосования на местных выборах, обсуждается уже давно и актуализировался в последние недели. Электорат в целом и большинство политических партий однозначно выступают за то, чтобы в нынешней ситуации гражданам третьих стран не разрешалось участвовать в управлении Эстонией посредством голосования. Однако предложение зашло в политический тупик, и избирателям неясно, кто на самом деле стоит за этим процессом.
Вопрос об избирательном праве граждан третьих стран был сформулирован следующим образом: „Поддерживаете ли вы предложение о том, чтобы правом голоса на местных выборах обладали только граждане Эстонии и Европейского Союза, а граждане третьих стран не имели права голоса? В настоящее время все постоянные жители Эстонии, независимо от национальности, могут голосовать на местных выборах, а на выборах в Рийгикогу - только граждане Эстонии“.
72% респондентов ответили „Да“ или „Скорее да“, 22% - „Скорее нет“ или „Нет“ и 6% - „Не знаю“.
Согласно партийным предпочтениям, это предложение поддерживают 89 % сторонников Партии реформ, 88 % сторонников Isamaa, 84 % сторонников Eesti 200, 80 % сторонников EKRE и 62 % сторонников SDE. Среди сторонников Центристской партии за предложение выступают 28%, против - 65%.
„На партийном уровне ее поддерживают все парламентские партии, кроме Центристской партии и социал-демократов, у которых на двоих 19 мест в Рийгикогу. Поэтому даже если бы для принятия такой поправки потребовалось, например, срочно внести изменения в Конституцию (для этого в Рийгикогу необходимо получить поддержку 4/5 депутатов), Центристская партия и социал-демократы не смогли бы этому помешать. А поскольку единственными противниками этой идеи в правительстве являются соцдемы, они, вероятно, и являются главным препятствием на пути ее реализации. Однако в то же время они подписали коалиционное соглашение, в котором говорится, что право голоса на местных выборах для российских и белорусских граждан будет приостановлено“, - продолжал Мёльдер.
81% респондентов эстонской национальности поддерживают предложение, а 13% выступают против. Среди респондентов других национальностей 26 % поддерживают предложение, а 66 % выступают против.
Кроме того, респондентам был задан вопрос: „Какая политическая партия, по вашему мнению, является главным препятствием для лишения граждан третьих стран права голоса на местных выборах?“.
На выбор было представлено шесть парламентских партий, наибольшее количество голосов (24 %) получила Центристская партия. Далее следуют Партия реформ (19 %), СДП (11 %), EKRE (8 %), Isamaa (1 %) и Eesti 200 (0,4 %).
„Однако электорат в целом поддерживает идею лишить граждан третьих стран права голоса. Ее поддерживают более 70%. Более чем 60% электората социал-демократов также поддерживает эту идею. Это говорит о том, что соцдемы не представляют своих избирателей в этом вопросе и идут против их желания. То же самое нельзя сказать о Центристской партии, которая идет в ногу со своими избирателями. Сторонники Центристской партии среди граждан Эстонии - единственные, кто не поддерживает лишение граждан третьих стран права голоса“, - сказал Мёльдер.
Опрос Norstat был проведен 20-21 марта в онлайн-режиме среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, всего было опрошено 1002 респондента.
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