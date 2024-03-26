Дефицит бюджета правительственного сектора и уровень долга в прошлом году выросли

По словам руководителя группы государственных финансов Департамента статистики Паулине Коммер, с дефицитом бюджета 2023 год завершили как центральное правительство, так и местные самоуправления. «Дефицит бюджета центрального правительства составил 1,3 миллиарда евро, дефицит местных самоуправлений — 170 миллионов евро», — уточнила Коммер.

В годовом сравнении доходы в правительственном секторе выросли на 8,2%, расходы — на 14,5%. Таким образом, расходы превысили доходы на 1,3 миллиарда евро, и дефицит бюджета от ВВП в 2023 году составил 3,4%.[2]

В позапрошлом году наблюдалось сокращение дефицита бюджета, однако в 2023 году дефицит бюджета как центрального правительства, так и местных самоуправлений усугубился. Рост дефицита в основном был обусловлен увеличившимися расходами на оборону. Кроме того, увеличились расходы на рабочую силу, в центральном правительстве выросли инвестиции и расходы на социальные пособия, преимущественно на пенсии и семейные пособия. Ввиду роста расходов на рабочую силу увеличилось поступление налогов на рабочую силу, что увеличило доходы государства. Единственным подсектором, который завершил прошлый год с профицитом, были фонды социального страхования: там доходы превысили расходы, и профицит бюджета составил 181 миллион евро.

Консолидированный государственный долг (т.н. Маастрихтский долг[3]) вырос и к концу года составил 7,4 миллиарда евро, т.е. 19,6% от ВВП. Увеличению долга способствовали как центральное правительство, так и местные самоуправления. Из долговых обязательств более всего увеличились как краткосрочные, так и долгосрочные обязательства по облигациям, соответственно на 171 миллион евро (49%) и 490 миллионов евро (19%). Уровень обязательств, связанных с долгосрочными кредитами, существенно не вырос (рост составил 80 миллионов евро, т.е. 2%). Уровень долговых обязательств правительственного сектора по отношению к ВВП в годовом сравнении вырос с 18,5% до 19,6%.