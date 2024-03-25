25.03.2024, 10:10
ПРОГНОЗ | Эстонию накрыл туман, идет снег и мокрый снег. Есть ли надежда на потепление?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Похожая погода сохранится и на новой неделе. По утрам надо быть особенно внимательными за рулем, так как во многих местах страну окутает туман, пишет Maaleht.
Погода в понедельник пасмурная с прояснениями. Утром и вечером во многих местах пройдут дождь и мокрый снег, местами снег. Временами туманно. Ветер слабый, переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 1..6°С.