Что там на дорогах? В Кохтла-Ярве нетрезвая женщина устроила ДТП, в Нымме столкнулись велосипедисты

В 14:05 в Таллинне на Вильяндиском шоссе, 21 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 49-летняя женщина ехала на велосипеде и столкнулась с двигавшимся навстречу велосипедом, которым управлял 35-летний мужчина. Оба велосипедиста были доставлены в больницу.

В 22:37 в Ида-Вирумаа, в Кохтла-Ярве в Ахтмеском районе по адресу Эстония пуйестеэ, 39/1 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 40-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, управлявшая автомобилем Mercedes-Benz, врезалась сзади в припаркованный грузовой автомобиль MAN с прицепом. Водитель была доставлена в ЭМО.

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