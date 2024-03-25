Новая информация! Департамент здоровья советует не пить и не кипятить теплую воду из-под крана(24)
Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии считает, что теплая или даже тепловатая вода не подходит для питья и приготовления пищи, поскольку в ней могут содержаться вредные для здоровья химические вещества. В Эстонии подобные исследования еще не проводились, поскольку правила безопасности воды были ужесточены совсем недавно, но эстонский Департамент здоровья также рекомендует пить и кипятить преимущественно холодную воду из-под крана, пишет ERR.
Исследования финского Министерства здравоохранения показали, что горячая вода, текущая по пластиковым трубам, может выделять опасное химическое вещество бисфенол А. Это может повлиять на иммунную и нервную системы человека или на его фертильность. В исследованиях на животных было показано, что большие количества этого химиката повреждают почки и печень.
Главный специалист отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс сообщил, что уровень бисфенола А в теплой водопроводной воде в Эстонии пока не проверялся. Основываясь на результатах финского исследования, Департамент здравоохранения Эстонии теперь также рекомендует не использовать теплую или тепловатую воду для питья и приготовления пищи.
„Для питья и приготовления пищи вместо горячей воды из-под крана используйте холодную. Если же опасений больше и кто-то хочет дополнительно защитить себя, финны также рекомендуют сливать воду из труб. Это значит, что утром, перед тем как начать пользоваться водой, нужно дать ей немного стечь“, - сказал Лиепкалнс.
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