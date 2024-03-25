Мартовская депортация - геноцид, организованный Кремлем. Фотографии с мест трагедии

Боль этих тысяч эстонцев выразила в словах ученая и пастор Юта Сийрак, которая испытала этот ужас на себе. „Было зачитано постановление Верховного Совета о моей высылке из Эстонии как члена семьи буржуазного националиста. Мне сказали собрать вещи. Я не могла ни к чему прикоснуться. Я кричала, как животное, которое ведут на бойню, пока они собирали мои вещи. Пара русских тщательно завернула все в бумагу – от вилки до занавески. Некоторые вещи я выбросила, потому что посчитала, что мне больше ничего не нужно. Положили обратно, сказали, что понадобятся... Я думала о смерти. На станции Аэгвийду ждала, казалось, бесконечная очередь вагонов для скота с закрытыми окнами. Большинство из них уже были полны людьми. Наконец военные открыли двери 21-го вагона, и меня вместе с моими спутниками затащили внутрь. Я стояла, как будто пригвожденная к месту. Больше не плакала, но и слова выговорить не могла“.