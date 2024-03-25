Новости Эстонии
25.03.2024, 09:00

Мартовская депортация - геноцид, организованный Кремлем. Фотографии с мест трагедии

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Pekka Erelt
Pekka.Erelt@ekspress.ee
Jevgenia Parv
перевод
ДЕПОРТАЦИЯ В ТЮРИ: Военный кортеж прибыл в Тюри для депортации 25 марта 1949 года. Школьник Калью Хейнвеэ сделал эту фотографию тайно из окна дома
ДЕПОРТАЦИЯ В ТЮРИ: Военный кортеж прибыл в Тюри для депортации 25 марта 1949 года. Школьник Калью Хейнвеэ сделал эту фотографию тайно из окна дома
ФОТО: AJAKESKUS WITTENSTEIN/JÄRVAMAA MUUSEUM

Сегодня исполняется 75 лет со дня мартовских депортаций, целью которых было окончательно задушить стремление эстонцев к свободе и уничтожить наиболее жизнеспособную часть нации, пишет „Эстонский Экспресс“.

Раннее утро 25 марта 1949 года. Для многих эстонцев - последний раз, когда они находились дома. На долгие годы их вывезли в Сибирь в вагонах для животных. Из двадцати тысяч депортированных 3000 так и не вернулись домой.

Боль этих тысяч эстонцев выразила в словах ученая и пастор Юта Сийрак, которая испытала этот ужас на себе. „Было зачитано постановление Верховного Совета о моей высылке из Эстонии как члена семьи буржуазного националиста. Мне сказали собрать вещи. Я не могла ни к чему прикоснуться. Я кричала, как животное, которое ведут на бойню, пока они собирали мои вещи. Пара русских тщательно завернула все в бумагу – от вилки до занавески. Некоторые вещи я выбросила, потому что посчитала, что мне больше ничего не нужно. Положили обратно, сказали, что понадобятся... Я думала о смерти. На станции Аэгвийду ждала, казалось, бесконечная очередь вагонов для скота с закрытыми окнами. Большинство из них уже были полны людьми. Наконец военные открыли двери 21-го вагона, и меня вместе с моими спутниками затащили внутрь. Я стояла, как будто пригвожденная к месту. Больше не плакала, но и слова выговорить не могла“.

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