Неделя начнется с холодов и мокрого снега

Понедельник, 25.03

Ночью: облачно с прояснениями. Во многих местах осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ожидается также туман. Ветер преимущественно западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -3..+1°C.

Днем: в основном облачная погода, вечером облачность поредеет. Во многих местах дождь и мокрый снег, утром в континентальной части страны также и снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Вторник, 26.03

Ночью: облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, мокрый снег, а также снег. Ветер преимущественного южных направлений 1-7 м/с, температура воздуха -5..+1°C.

Днем: облачная погода с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, утром кое-где и снег. Вечером интенсивность осадков уменьшится. Ветер, начиная с островов, сменит направление на южное, его сила составит 3-9 м/с. Температура воздуха 2..8°C.

Среда, 27.03

Ночью: облачно с прояснениями. Ночь может местами начаться легким дождем и мокрым снегом. Преобладать будет ветер восточных направлений 3-9 м/с, температура воздуха 0..-4°C.

Днем: переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4..10, в Южной Эстонии до 12°C.

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