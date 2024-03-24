ФОТО И ВИДЕО | В Тарту провели День Палестины и устроили массовое шествие
В воскресенье, 24 марта, в Тарту провели День Палестины, в рамках которого состоялось шествие по городским улицам и был организован благотворительный рынок.
Мероприятие началось в 13 часов шествием с Ратушной площади к бару „Барлова“. В „Барлова“ прошел благотворительный рынок, там можно было посмотреть короткометражные фильмы, послушать стихи и попробовать палестинские блюда.
С началом в 16 часов состоялась панельная дискуссия, темой которой было общее в истории Эстонии и Палестины: оккупация, сопротивление, права человека. Вечер завершила музыкальная часть.
По словам организаторов, целью Дня Палестины было выразить солидарность с палестинцами, провести сбор пожертвований в Фонд помощи палестинским детям и познакомить всех желающих с культурой Палестины. Организаторы заверили, что всяческое разжигание вражды было строжайше запрещено.
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