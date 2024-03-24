„Внутри партии режим террора“. Депутат Игорь Грязин покидает центристов

„Я не могу быть в партии, где нет возможностей для внутренней демократии“, - сообщил Гразин порталу ERR.

„Последней каплей стало то, что мне дали понять, что если я проголосую против Кылварта, меня исключат из партии, - сказал Грязин. - На самом деле это режим террора внутри партии. В Центристской партии существует традиция, согласно которой все должны голосовать одинаково, что довольно абсурдно. Какой смысл быть в партии, в которой нельзя выражать свои мысли?“

Грязин сказал журналистам ERR, что когда он входил в Партию реформ, такого не было и не исключил возможности воссоединения с Партией реформ или присоединения к партии „Правые“.

Напомним, что в четверг, 21 марта, на заседании Таллиннского городского собрания 37 депутатов инициировали вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту. Он также является председателем Центристской партии. Помимо членов фракций Партии реформ, Isamaa, Eesti 200 и EKRE, заявление о выражении недоверия мэру подписал и член Центристской партии Игорь Грязин.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.