Случайное падение может изменить жизнь человека и его семьи. Как пенсионеры справляются с переломами

Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов отмечает: когда на улице скользко – зимой, а также в осенний и весенний период, – падения пожилых людей не редкость. Нарушения равновесия, проблемы с суставами, сопутствующие почтенному возрасту заболевания – такие как остеопороз, когда плотность костей снижается – приводят к тому, что вероятность переломов значительно увеличивается.

Кирилл отмечает, что больному человеку часто нужна помощь, но оказывать ее постоянно невозможно, ведь у более молодых членов семьи – работа и другие обязательства. В этом положении также важно знать, кто может прийти на помощь.

„Теперь маме придется научиться всему заново, – говорит Кирилл. – Ходить – с палочкой, по лестнице подниматься – приставным „детским“ шагом, правильно распределять нагрузку на ноги… Пойти погулять она, вероятно, сможет еще нескоро. И не выходит у меня из головы, что сказал тогда врач в скорой: что маме не стоило пытаться встать на ноги с помощью прохожего, что от этого стало только хуже. О таких вещах хорошо бы знать заранее, особенно в старости“.

Это был уже второй поход пожилой женщины в магазин рядом с домом в тот злосчастный день. Хотя гладким, как стекло, льдом были покрыты буквально все пешеходные пути, это не заставило ее отказаться от повторного выхода на улицу – все-таки недалеко, авось все опять получится. Но в какой-то момент нога заскользила, женщина утратила равновесие и упала. От резкой боли потемнело в глазах. Проходивший мимо мужчина попытался поставить упавшую на ноги, но стоять самостоятельно она не могла. Пришлось вызвать скорую…

„Моя мама – пенсионерка самостоятельная, – рассказывает житель столицы Кирилл (имя изменено). – Не доверяет магазинным доставщикам, потому даже в самые лютые холода, в самые льдистые дорожные условия бегает в магазин сама. За день может и два, и три раза сходить в магазин, потому что ей это и развлечение, и спорт. Но в один из „скользких“ февральских дней самостоятельность вышла боком…“

„Пожилые должны особенно осторожно себя вести, когда скользко – может быть, лучше вообще воздерживаться от выхода на улицу, – советует доктор Попов. – Если же это неизбежно, то очень желательно использовать какие-нибудь вспомогательные средства – палочку, ролатор, насадки на обувь, которые предотвращают падение, снижая риск поскользнуться“.

По словам врача, в ситуации, когда человек уже упал, прохожие, оказавшиеся рядом и желающие оказать помощь, должны обращать внимание на некоторые моменты. В первую очередь – определить, в сознании ли человек, способен ли отвечать на вопросы, нет ли нарушения сознания. Потому что при падении человек может удариться головой и, соответственно, велик риск черепно-мозговой травмы.

Нельзя поднимать человека

„При нарушении сознания нужно набирать 112 и ни в коем случае нельзя пытаться поднять человека, – говорит доктор Попов. – Если человек потерял сознание и лежит на земле, желательно повернуть его на бок, чтобы дыхательные пути были открыты. Травме головы может сопутствовать рвота, так чтобы человек не задохнулся. Желательно, чтобы пострадавший был в таком положении до приезда скорой – даже несмотря на то, что погода холодная. Если человек в сознании, нужно спросить, в каком месте появилась болезненность после падения, и чаще всего человек может локализовать место травмы“.

По его словам, самые частые травмы, которые случаются при падении, это перелом лучезапястного сустава, который возникает при падении на руки, когда человек рефлекторно выставляет перед собой руки и падает на открытую ладошку, и перелом шейки бедра, который особенно опасен для людей в преклонном возрасте.