Случайное падение может изменить жизнь человека и его семьи. Как пенсионеры справляются с переломами(1)
Иногда случайное падение меняет жизнь не только самого упавшего, но и всей его семьи. О чем нужно знать, если неудачное падение надолго лишило человека способности справляться со своими потребностями самостоятельно, узнавала газета „МК-Эстония“.
„Моя мама – пенсионерка самостоятельная, – рассказывает житель столицы Кирилл (имя изменено). – Не доверяет магазинным доставщикам, потому даже в самые лютые холода, в самые льдистые дорожные условия бегает в магазин сама. За день может и два, и три раза сходить в магазин, потому что ей это и развлечение, и спорт. Но в один из „скользких“ февральских дней самостоятельность вышла боком…“
Это был уже второй поход пожилой женщины в магазин рядом с домом в тот злосчастный день. Хотя гладким, как стекло, льдом были покрыты буквально все пешеходные пути, это не заставило ее отказаться от повторного выхода на улицу – все-таки недалеко, авось все опять получится. Но в какой-то момент нога заскользила, женщина утратила равновесие и упала. От резкой боли потемнело в глазах. Проходивший мимо мужчина попытался поставить упавшую на ноги, но стоять самостоятельно она не могла. Пришлось вызвать скорую…
В итоге – сложный перелом, замена сустава, впереди – длительная реабилитация, а сейчас – досадное для деятельного и самостоятельного человека ощущение собственной беспомощности и зависимости от близких.
„Теперь маме придется научиться всему заново, – говорит Кирилл. – Ходить – с палочкой, по лестнице подниматься – приставным „детским“ шагом, правильно распределять нагрузку на ноги… Пойти погулять она, вероятно, сможет еще нескоро. И не выходит у меня из головы, что сказал тогда врач в скорой: что маме не стоило пытаться встать на ноги с помощью прохожего, что от этого стало только хуже. О таких вещах хорошо бы знать заранее, особенно в старости“.
Кирилл отмечает, что больному человеку часто нужна помощь, но оказывать ее постоянно невозможно, ведь у более молодых членов семьи – работа и другие обязательства. В этом положении также важно знать, кто может прийти на помощь.
Лучше оставаться дома
Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов отмечает: когда на улице скользко – зимой, а также в осенний и весенний период, – падения пожилых людей не редкость. Нарушения равновесия, проблемы с суставами, сопутствующие почтенному возрасту заболевания – такие как остеопороз, когда плотность костей снижается – приводят к тому, что вероятность переломов значительно увеличивается.
„Пожилые должны особенно осторожно себя вести, когда скользко – может быть, лучше вообще воздерживаться от выхода на улицу, – советует доктор Попов. – Если же это неизбежно, то очень желательно использовать какие-нибудь вспомогательные средства – палочку, ролатор, насадки на обувь, которые предотвращают падение, снижая риск поскользнуться“.
По словам врача, в ситуации, когда человек уже упал, прохожие, оказавшиеся рядом и желающие оказать помощь, должны обращать внимание на некоторые моменты. В первую очередь – определить, в сознании ли человек, способен ли отвечать на вопросы, нет ли нарушения сознания. Потому что при падении человек может удариться головой и, соответственно, велик риск черепно-мозговой травмы.
Нельзя поднимать человека
„При нарушении сознания нужно набирать 112 и ни в коем случае нельзя пытаться поднять человека, – говорит доктор Попов. – Если человек потерял сознание и лежит на земле, желательно повернуть его на бок, чтобы дыхательные пути были открыты. Травме головы может сопутствовать рвота, так чтобы человек не задохнулся. Желательно, чтобы пострадавший был в таком положении до приезда скорой – даже несмотря на то, что погода холодная. Если человек в сознании, нужно спросить, в каком месте появилась болезненность после падения, и чаще всего человек может локализовать место травмы“.
По его словам, самые частые травмы, которые случаются при падении, это перелом лучезапястного сустава, который возникает при падении на руки, когда человек рефлекторно выставляет перед собой руки и падает на открытую ладошку, и перелом шейки бедра, который особенно опасен для людей в преклонном возрасте.
„То есть повреждения в области тазобедренного сустава, – поясняет врач. – Они могут возникать при падении набок. А так называемая шейка бедренной кости может быть изначально повреждена из-за остеопороза – особенно у пожилых людей. Может возникнуть перелом, особенно при падении набок, а также повреждение тазовых костей, что встречается реже. Самое частое – повреждение шейки бедренной кости. Человек в этом случае будет чувствовать боль в области тазобедренного сустава в том месте, на которое он упал. При этом конечность, на которую он упал, может быть вывернута либо наружу, либо внутрь, т. е. человеку трудно держать ногу в обычном положении, в тонусе. И когда человек лежит, может быть видно, что пострадавшая нога чуть-чуть короче – это не обязательно, но может быть одним из признаков повреждения шейки бедра. Плюс ярко выраженная болезненность в месте травмы“.
Доктор подчеркивает: „Если имеются такие признаки, пациента ни в коем случае нельзя ни поднимать, ни ставить на ноги, ни придавать ему сидячее положение. В этом случае тоже лучше сразу вызвать скорую помощь и попросить пациента оставаться в том положении, в каком его обнаружили, до прибытия бригады на место. Потому что могут возникать осложнения, смещения в месте отлома кости, плюс к этому увеличится болезненность, увеличится гематома в месте повреждения, и в результате могут наступить и другие осложнения. Нужно проявлять осторожность. Обычно в крупных городах скорая прибывает на место в течение 6–7 минут. Когда ждешь скорую, а человек лежит на холодной земле, кажется, что время тянется медленно, но скорая все-таки прибудет быстро и будет использовать носилки и спецоборудование, чтобы обездвижить пациента, избежать лишних движений и не усугубить повреждения, которые могут возникать при переломах“.
Не приговор
Перелом шейки бедра, вопреки расхожему мнению, не является приговором.
„Это – серьезная проблема со здоровьем, но в большинстве случаев, если человек витален, активен и намерен продолжать активный образ жизни и дальше, то ему делают операцию, назначают оперативное лечение, на головку шейки бедра ставят протез, и за этим следует восстановительное лечение, активизация пациента и т. д.“, – рассказывает врач.
По его словам, самое главное – обращаться за помощью вовремя: „Иногда пожилые люди падают у себя дома, но они сами и их близкие не понимают, что произошла травма. Человек жалуется на боль в области бедра, в паховой области, но при этом всем кажется, что просто был ушиб. Человека кладут в кровать, не обращаются сразу за помощью, ему все сложнее вставать, но все думают, что это последствия ушиба – в такой ситуации вероятность осложнений выше, и помочь тогда намного труднее, – предостерегает врач. – Если перелом шейки бедра запустить, возникают осложнения, воспалительные процессы в самой шейке бедра, вплоть до некроза. Всегда в случае травмы лучше перестраховаться, чем получить более серьезные последствия“.
Что дальше?
Кирилл рассказывает, что после больницы его маму привезли домой. И встал ребром очередной вопрос – как быть дальше?
„Она живет на последнем этаже пятиэтажки, лифта в доме нет, – описывает ситуацию мужчина. – Ей нужно как-то передвигаться по дому. То есть нужны костыли или ролатор. Но как их выбрать? И нужны также поручни в ванной и в туалете, чтобы она могла сама за собой ухаживать“.
„За вспомогательные средства, в том числе – медицинские, в Эстонии параллельно отвечают два ведомства – Департамент социального страхования и Касса здоровья, – разъясняет представитель Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж. – Касса здоровья компенсирует медицинские средства – например, ортозы – независимо от того, определена у человека степень тяжести нарушения здоровья или снизилась трудоспособность. Если речь идет о внезапном ухудшении здоровья, и у человека появляется потребность во вспомогательном средстве, что устанавливает врач – например, ему вдруг понадобились костыли – то их можно взять в аренду у фирмы-поставщика. По полной цене можно взять в аренду все вспомогательные средства, взяв с собой документ, удостоверяющий личность“.
Если же у человека в результате заболевания формируется трудно обратимый или необратимый недостаток здоровья – например, одно или несколько постоянных расстройств какой-либо системы организма, которые ограничивают способность человека справляться в обычных ситуациях, или же он начинает нуждаться в посторонней помощи и/или вспомогательных средствах – то нужные ему приспособления можно приобрести с государственной скидкой.
„Важно, чтобы врач рекомендовал или назначил вспомогательное или медицинское вспомогательное средство в соответствии с потребностью человека. Основания для получения скидки зависит от целевой группы и вида вспомогательного средства, – поясняет специалист. – Государственные льготы распространяются на аренду только тех товаров, которые перечислены в постановлении министра социальных дел и имеют код ISO“.
Касса здоровья компенсирует застрахованным такие вспомогательные медицинские средства, которые можно использовать самостоятельно дома, и с помощью которых можно лечить заболевания и травмы, а также предупреждать ухудшение заболевания.
Необходимость в применении медицинских вспомогательных средств определяет лечащий врач и выписывает цифровую карту медицинского вспомогательного средства с соответствующей льготой.
Для покупки медицинского вспомогательного средства пациент должен обратиться в аптеку или в фирму, заключившую договор с Кассой здоровья, при этом нужно иметь с собой удостоверяющий личность документ.
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