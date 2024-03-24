Кому положены продуктовые карточки и как их можно получить?(3)
Издание „МК-Эстония“ выясняло, кто имеет право на продуктовую помощь.
„Моей маме 86 лет. Она живет одна, и из доходов у нее только пенсия. Еще было пособие одинокого пенсионера и пособие на лекарства. Мама всегда получала продуктовую помощь, а в прошлом году ей выдали карту Rimi. Один раз на нее поступили деньги. Но в последнем квартале перечислений не было. В районной управе нам объяснили, что мамин доход вырос, и право на продуктовую помощь исчезло. При этом никто почему-то не учитывает, что цены в магазинах сильно подскочили, и то, что пенсия чуть-чуть повысилась, ситуации не меняет“, – негодует наша читательница из Таллинна.
Читательница отмечает, что проблемы у ее мамы начались в прошлом году после индексации пенсий.
„Мамина пенсия составила 740 евро, – возмущается женщина. – В соцотделе ей сказали, что предел – 720, и так как ее пенсия больше, то и продуктовая помощь ей отныне не положена. А ничего, что цены за это время выросли гораздо больше, чем на 20 евро? И меня очень интересует, планируют ли с учетом инфляции, роста налогов и повышения цен пересматривать критерии, потому что многим пенсионерам в Эстонии приходится очень тяжело!“
Только для получателей пособий
Напомним, с весны прошлого года люди, включенные в список получателей продовольственной помощи, вместо продуктовых пакетов начали получать продуктовые карты Rimi. На эти карты раз в квартал начисляют по 30 евро на человека, и на эти деньги можно купить продукты питания и предметы первой необходимости. Возможность получения этой помощи зависит от доходов человека.
Чиновники объясняют: поскольку деньги на продуктовую карту Rimi начисляют раз в квартал, то и право человека на получение этой помощи тоже в каждом периоде пересматривают. Список получателей составляют на основании ходатайств о получении прожиточного пособия и пособий местных самоуправлений, зависящих от дохода. Для оформления пособий следует обратиться к социальному работнику самоуправления по месту жительства, который проведет оценку потребности в помощи.
„Важно отметить, что право на получение карточки Rimi имеют люди, получавшие прожиточное пособие или пособие, зависящее от дохода, в течение периода, установленного Министерством социальных дел. Продовольственная карточка не оформляется отдельно, а сопутствует этим пособиям“, – говорит вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.
При оценке потребности в помощи социальные работники исходят из суммы дохода семьи. Так, например, если человеку после оплаты коммунальных расходов не хватает средств на жизнь, у него есть возможность подать заявление о получении прожиточного пособия.
Прожиточный минимум, установленный государством, составляет 200 евро в месяц на первого или единственного взрослого в семье, 160 евро – на каждого следующего, 240 евро – на ребенка. Если доходов не хватает на оплату жилья, недостающую сумму также компенсируют из прожиточного пособия.
Вместе с городскими пособиями
Кроме того, житель Таллинна может также подать заявление на получения пособия, зависящего от дохода. Его можно получить с учетом разных обстоятельств: например, на поддержание и восстановление здоровья, для приобретения вспомогательных средств, для оплаты кружков по интересам и занятий спортом для ребенка, а также при несчастных случаях и других чрезвычайных происшествиях.
При назначении этого пособия исходят из понятия расчетного порога дохода – то есть суммы, которая должна остаться у человека или семьи после покрытия расходов, связанных с оплатой жилья, и других обоснованных затрат.
С 1 января 2024 года эта сумма составляет 360 евро в месяц на одного члена семьи. Предел пособия – 250 евро на взрослого и 350 евро на ребенка в год.
Получатели этих пособий также имеют право на использование продуктовой карты. В случае, если человек ходатайствовал о получении прожиточного пособия, то на продуктовую карту будет перечислена сумма на каждого члена семьи. Например, на троих будет перечислено 90 евро. Если продуктовая карта получена на основе других пособий от самоуправления, то 30 евро получит только ходатайствующий.
„Есть и дополнительные меры поддержки: раз в год Таллинн выплачивает пенсионерам по старости и нетрудоспособности надбавку к пенсии. В этом году ставка данного пособия увеличена с 175 до 200 евро“, – добавляет Бешкина.
Условия использования карты
Важно помнить, что эта перечисленная на продуктовую карточку сумма должна быть израсходована до конца квартала. В новом периоде остаток старой суммы аннулируется. Использовать карту можно для покупок во всех магазинах Rimi. Необязательно использовать всю сумму за один раз, ее можно растянуть на несколько покупок в текущем периоде. Если стоимость покупок превышает сумму на карте, остаток можно оплатить из личных средств наличными или банковской картой.
С помощью карты можно оплатить только продукты и товары первой необходимости, купить алкогольные напитки, табак, лотерейные билеты и подарочные карты нельзя. С продуктовой картой не действуют скидки для клиентов магазина. Для их получения при оплате надо дополнительно использовать обычную карту клиента Rimi.
Кроме этого, продуктовой картой можно воспользоваться, делая покупки в э-магазине Rimi. Если человек физически не способен самостоятельно прийти в магазин, то социальный работник может сделать специальную пометку в регистре данных о социальных услугах и пособиях, чтобы доставка продуктов на дом была бесплатной.
Но следует учитывать, что в э-магазине минимальная сумма заказа – 30 евро, т. е. придется потратить сразу всю сумму за период. А доставку делают в последний четверг месяца. Заказ можно оформить минимум за семь дней до доставки. Например, если доставка 25 мая, то заказ нужно сделать до 18 мая.
Если в новом периоде у обладателя карты сохраняется право на ее использование, то сумма в 30 евро снова будет на нее перечислена.
Важные нюансы
Поскольку установленный государством прожиточный минимум (200 евро в месяц) – ниже ставки, установленной Таллинном (360 евро в месяц), может возникнуть ситуация, при которой человек не имеет права на прожиточное пособие, но имеет право на городское пособие, зависящее от дохода. В этом случае, если человек получает пособие, зависящее от дохода, самоуправление вносит его в список людей, нуждающихся в помощи. В этот же список попадают и получатели прожиточного пособия.
„Этот список служит основой для получения продовольственной карточки, – объясняет Бешкина. – То есть в описанном случае женщина могла получать пособие, зависящее от дохода, которое она называет пособием на лекарства, и это было основанием для получения продовольственной помощи“.
Однако 720 евро – это предел для другой дотации, а именно – государственного пособия одиноким пенсионерам. И человек, получавший в 2023 году пенсию более 720 евро, не мог рассчитывать на пособие в размере 200 евро.
Как проверить остаток суммы на продуктовой карте?
• Посмотреть остаток в кассовом чеке.
• Позвонить по номеру 605 6333 (пн.-пт. с 9 до 17) и назвать номер, написанный на карте.
• Проверить в кассе самообслуживания или спросить кассира в обычной кассе.
• Зайти на сайт www.rimi.ee/toidukaart, ввести номер продуктовой карты и код безопасности (написаны на карте).
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