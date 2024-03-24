Кому положены продуктовые карточки и как их можно получить?

„Моей маме 86 лет. Она живет одна, и из доходов у нее только пенсия. Еще было пособие одинокого пенсионера и пособие на лекарства. Мама всегда получала продуктовую помощь, а в прошлом году ей выдали карту Rimi. Один раз на нее поступили деньги. Но в последнем квартале перечислений не было. В районной управе нам объяснили, что мамин доход вырос, и право на продуктовую помощь исчезло. При этом никто почему-то не учитывает, что цены в магазинах сильно подскочили, и то, что пенсия чуть-чуть повысилась, ситуации не меняет“, – негодует наша читательница из Таллинна.

Читательница отмечает, что проблемы у ее мамы начались в прошлом году после индексации пенсий.

„Мамина пенсия составила 740 евро, – возмущается женщина. – В соцотделе ей сказали, что предел – 720, и так как ее пенсия больше, то и продуктовая помощь ей отныне не положена. А ничего, что цены за это время выросли гораздо больше, чем на 20 евро? И меня очень интересует, планируют ли с учетом инфляции, роста налогов и повышения цен пересматривать критерии, потому что многим пенсионерам в Эстонии приходится очень тяжело!“

Только для получателей пособий

Напомним, с весны прошлого года люди, включенные в список получателей продовольственной помощи, вместо продуктовых пакетов начали получать продуктовые карты Rimi. На эти карты раз в квартал начисляют по 30 евро на человека, и на эти деньги можно купить продукты питания и предметы первой необходимости. Возможность получения этой помощи зависит от доходов человека.

Чиновники объясняют: поскольку деньги на продуктовую карту Rimi начисляют раз в квартал, то и право человека на получение этой помощи тоже в каждом периоде пересматривают. Список получателей составляют на основании ходатайств о получении прожиточного пособия и пособий местных самоуправлений, зависящих от дохода. Для оформления пособий следует обратиться к социальному работнику самоуправления по месту жительства, который проведет оценку потребности в помощи.