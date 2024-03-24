Какой будет весна: что прогнозируют синоптики и предсказатели?

Когда наступает весна? У каждого человека свое представление, когда она начинается: то ли когда можно подставить лицо первому теплому лучику солнца, то ли когда с тротуаров исчезает надоевшая корка льда, то ли когда под окном запевают о любви коты.

Важно другое: в наших широтах весна приходит не 1 марта.

Надо торопиться все посадить и посеять

Предсказатель погоды из Вильяндимаа Аарне Отс, с невероятной точностью до сих пор предсказывавший штормы и грозы, утверждает: „Моя весна началась 27 января. В этот день была замечена первая в году миграция синиц. Следующий сюрприз был 29 января, когда по крайней мере половина пчелиных семей совершила очистительный облет (облет пчел после зимовки или первый облет молодых пчел, обычно при температуре не ниже + 10° в тени; во время облета пчелы очищают кишечник от накопившегося кала – прим. ред.). Это было слишком рано. Спустя месяц пыльцы все еще нет, а ее надо доставить в улей“.

Отс дает такую оценку уходящему сезону: за исключением пары похолоданий, зима была мягкой.

„18 февраля в Эстонию прибыли первые полевые жаворонки и чибисы. Раннее прибытие пташек – знак того, что должна прийти долгая и прохладная весна, – объясняет предсказатель погоды. – Был большой весенний паводок, который закончился быстрыми заморозками. В лесах еще лежит снег, но в тени снег не тает достаточно быстро, чтобы мог образоваться новый паводок“.

Аарне Отс предупреждает: весной фермерам и огородникам необходимо как можно скорее все посадить и посеять.

„Для наших широт с течением времени стало характерно, что после посева наступает засушливый период, а во время уборки урожая выпадает много осадков. В Северной Америке все наоборот, – говорит он. – В середине апреля ожидаю первую волну тепла, затем – сильную волну холода, а затем солнце пригреет, даже слишком“.

Снег останется до конца марта