Какой будет весна: что прогнозируют синоптики и предсказатели?(5)
Если в последние годы нередко звучали жалобы, мол, зимы испортились – стали слишком теплыми и бесснежными, лето уже не то – то дождь, то ветер, а тепла нет, то в последнее время природа дает понять, что она все же помнит, какую погоду когда следует „включать“. Уж осень минувшая показала себя во всей красе, закатив в октябре сногсшибательный шторм, уходящая зима тоже была „правильной“ – снежной, холодной, порой суровой. А какой весны нам теперь ждать? Этот вопрос „МК-Эстония“ задала тем, кто умеет приподнять покров тайны над будущим.
Когда наступает весна? У каждого человека свое представление, когда она начинается: то ли когда можно подставить лицо первому теплому лучику солнца, то ли когда с тротуаров исчезает надоевшая корка льда, то ли когда под окном запевают о любви коты.
Важно другое: в наших широтах весна приходит не 1 марта.
Надо торопиться все посадить и посеять
Предсказатель погоды из Вильяндимаа Аарне Отс, с невероятной точностью до сих пор предсказывавший штормы и грозы, утверждает: „Моя весна началась 27 января. В этот день была замечена первая в году миграция синиц. Следующий сюрприз был 29 января, когда по крайней мере половина пчелиных семей совершила очистительный облет (облет пчел после зимовки или первый облет молодых пчел, обычно при температуре не ниже + 10° в тени; во время облета пчелы очищают кишечник от накопившегося кала – прим. ред.). Это было слишком рано. Спустя месяц пыльцы все еще нет, а ее надо доставить в улей“.
Отс дает такую оценку уходящему сезону: за исключением пары похолоданий, зима была мягкой.
„18 февраля в Эстонию прибыли первые полевые жаворонки и чибисы. Раннее прибытие пташек – знак того, что должна прийти долгая и прохладная весна, – объясняет предсказатель погоды. – Был большой весенний паводок, который закончился быстрыми заморозками. В лесах еще лежит снег, но в тени снег не тает достаточно быстро, чтобы мог образоваться новый паводок“.
Аарне Отс предупреждает: весной фермерам и огородникам необходимо как можно скорее все посадить и посеять.
„Для наших широт с течением времени стало характерно, что после посева наступает засушливый период, а во время уборки урожая выпадает много осадков. В Северной Америке все наоборот, – говорит он. – В середине апреля ожидаю первую волну тепла, затем – сильную волну холода, а затем солнце пригреет, даже слишком“.
Снег останется до конца марта
Синоптик, доцент института физики Тартуского университета Марко Каазик, поделился своим прогнозом на предстоящую весну с оговоркой: „Сегодняшний уровень знаний пока не позволяет прогнозировать погоду на три месяца вперед с такой же точностью, как на три дня вперед. Особенно это касается осадков. Прогноз основан на модели динамики атмосферы, учитывающей взаимодействие Мирового океана и атмосферы (NOAA, США)“.
„Зима понемногу сдает свои позиции. Мощная область низкого давления перемещается из Северной Атлантики на восток. В марте давление воздуха по прежнему высокое в Северной Атлантике и пониженное в наших краях, но разница с нормой уже невелика. Ожидается температура воздуха, близкая к средней, и умеренные осадки. В Восточной Эстонии можно надеяться, что снег по большей части останется на земле до конца месяца, – предполагает Каазик. – В апреле отличия атмосферного давления от среднего сезонного значения невелики, и можно ожидать немного более теплого, чем обычно, апреля с нормальным количеством осадков. В мае в Восточной и Северной Европе давление немного выше обычного. Мы ожидаем температуру, близкую к средней, и близкое к обычному количество осадков“.
Середина весны принесет потепление
Прогноз, опубликованный на метеопортале, обещает, что весна 2024 года неприятно удивит температурными показателями – по сравнению с сезоном прошлого года. Дней без осадков будет немного – не более 18 в целом за сезон. Средняя температура сезона составит 5 °C, что незначительно ниже показателя весны 2023.
По данным портала, первый месяц весны будет теплее, чем март прошлого года. В целом сезон начнется не совсем типично. Средний температурный показатель составит 0 °C. В начале месяца температура будет колебаться на уровне 0 °C.
Средина весны принесет потепление. Средняя температура месяца будет колебаться на уровне 4 °C. Самым теплым днем станет 2 апреля с температурой 18 °C, самым холодным днем 1 апреля – температура составит –5 °C. Продолжительность дня постепенно увеличится к концу месяца до 15 ч. Что касается осадков, в апреле их будет немного. В основном они предвидятся в период 24 апреля.
Май будет относительно прохладным. Средняя температура месяца будет около 10 °C, что на 2 °C ниже, чем в мае прошлого года. При этом малое количество осадков разнообразит погодную картину месяца.
Осадков весной выпадет мало
Главный синоптик Keskkonnaagentuur Хельве Мейтерн прогнозирует: „На границе восточной области высокого давления и приближающихся с Атлантики областей низкого давления пока сохранится южный приток теплого воздуха из Западной Европы, где большую часть зимы было гораздо теплее, чем обычно. Таким образом, в начале марта мы ожидаем более теплую, чем обычно, погоду – от 3 до 5 градусов Цельсия, а в прибрежных районах, покрытых льдом, эти показатели будут несколько ниже. Пока погода будет туманной и дождливой, но в начале марта нас может подбодрить более высокое давление“.
„Апрель по-прежнему будет переменчивым, с более теплыми и более холодными периодами, – отмечает Мейтерн. – С середины апреля до середины мая ожидается более продолжительный прохладный период, но между ними обязательно будут теплые дни. Осадков весной выпадет мало“.
Она добавляет: „В прошлом году в марте также чередовались холодные и теплые периоды, но именно во второй половине месяца был самый продолжительной период тепла, тогда как в этом году в это время обещают похолодание. Апрель 2024 года, скорее всего, будет прохладнее, чем апрель прошлого года, но, как и в прошлом году, в мае ожидается похолодание с ночными заморозками“.
Будет сухо и даже слишком
„В этом году может показаться, что весна забыла к нам прийти. Весь март будет мрачным, с низкой облачностью, с колебаниями температуры воздуха от минус пяти до плюс пяти градусов. Снег продолжит выпадать и таять, образуя лед на дорогах и тротуарах. Сохранится опасность гололеда, а значит, следует быть осторожным, позаботиться о том, чтобы не поскользнутся, не упасть и не травмироваться“, – советует астролог Ольга Потемкина.
По ее словам, мартовский ветер будет показывать рекорды скорости и стабильности. До ураганов и разрушений не дойдет, но теплый шарф все-таки не помешает.
А с середины апреля ожидается интенсивное повышение влажности.
„Может случиться так, что влага и ветер принесут с собой взвешенные в атмосфере частицы, которые окажут существенное влияние на климат и качество воздуха. Могут происходить аномальные атмосферные явления – необычное преломление солнечного света, облака особой формы или северное сияние, – говорит астролог. – Магнитные бури и солнечную активность будут особенно чувствовать метеозависимые люди, но и остальным погода апреля-мая покажется недружелюбной и скорее осенней, нежели типичной для разгара весны“.
Она предупреждает: к двадцатым числам мая наконец-то придут тепло и даже жара.
„Будет сухо и даже слишком, – прогнозирует астролог. – Аграрии будут переживать за судьбу урожая, так как начнет ощущаться существенный недостаток влаги. В конце весны, начале лета могут произойти опасные события, связанные с засухой. Как это бывает в такие периоды, есть риск серьезных лесных пожаров, способных нанести вред жилью, коммуникациям и промышленным объектам“.
По словам астролога, в районах с повышенной сейсмоактивностью могут произойти землетрясения и извержение вулканов. При планировании путешествий полезно учитывать этот факт.
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