Кто нужен стране? Чему следует учиться, чтобы не остаться безработным(32)
Один из распространенных страхов нашего времени – страх лишиться работы. Чаще, чем хотелось бы, приходят новости о крупных сокращениях на предприятиях, которые до сих пор считались надежными работодателями. Что делать, если вероятность потери рабочего места становится все выше? На кого переучиваться, если в своей сфере нет вакансий? Куда идти учиться, чтобы не пополнить ряды безработных сразу после вручения диплома?
Как утверждают в Кассе по безработице, в начале 2024 года нет очень хороших или очень плохих новостей. Как и в первые месяцы года, в январе и начале февраля текущего года росла зарегистрированная безработица.
Например, в конце февраля о банкротстве сообщила еще одна фирма – Mööbliekspert Paigaldus OÜ, которая, по данным Кассы по безработице, сокращает 14 работников.
Рост безработицы довольно равномерен
„В последние годы безработица начала медленно расти. До пика коронавирусной весны, когда на учете было более 57 600 человек, мы еще чуть-чуть не дотягиваем, но тогда у нас еще не было военных беженцев“, – комментирует Анника Коппель, специалист по коммуникациям Кассы по безработице.
По данным на 22 февраля, с начала года число зарегистрированных безработных увеличилось примерно на 3 тысячи человек – было зарегистрировано в общей сложности 56 245 безработных. Среди них 7% украинских беженцев.
„В условиях экономического спада рост безработицы повсюду довольно равномерен. Если во время коронавируса больше всего пострадали сферы туризма, культуры и развлечений, то теперь безработные приходят из разных секторов. Об обрабатывающей промышленности было много разговоров, в этом секторе за последний год действительно было много увольнений, но это также и самый крупный сектор – поэтому здесь всегда было занято много людей, было много предложений работы, а также много людей, уходящих с работы“, – поясняет Коппель.
Что касается безработицы в регионах, то больших изменений здесь нет – безработица растет везде равномерно, и ее уровень остается самым высоким в Ида-Вирумаа и Валгамаа уже много лет.
„Меньше безработных – на островах и в Вильяндиском уезде. Здесь тоже нет больших изменений, хотя Сааремаа пережил кратковременный шок в коронавирусное время (туризм был закрыт), но сегодня он находится в своем обычном положении“, – отмечает Коппель.
Если говорить о регионах, то сложнее всего, когда работодатель, который там практически единственный, закрывает или прекращает производство. Например, в Ляэне-Вирумаа в прошлом году были уволены бетонщики E-Betoonelement в Тамсалу, но, к счастью, более половины уволенных там нашли новую работу. В то же время есть и хороший пример из того же Ляэне-Вирумаа. Лесопилка в Няпи, производство которой было остановлено в прошлом году, нашла нового владельца и вновь принимается за работу.
Предложения о работе и коллективные увольнения
В настоящее время большинство безработных – строители и люди из сферы услуг.
В прошлом, 2023 году, рекорд по количеству первичных уведомлений о сокращениях был поставлен в октябре, когда Касса по безработице получила 19 таких уведомлений. В числе предприятий, откуда поступали сокращенные работники, Bally’s Estonia, Eurora, Veriff, Stora Enso, Paldiski Sadamate AS, Palsteve, Tallink и др., причем многие предприятия до сих пор имели репутацию надежных и предпочитаемых работодателей.
В минувшем январе было 16 уведомлений о коллективных сокращениях и 447 человек потеряли работу. На первом месте перерабатывающая промышленность – 8 уведомлений, в числе крупнейших также уведомления о сокращениях из Тартуской тюрьмы (102 человека) и Eest Post (75 человек).
„Можно прогнозировать, что количество безработных увеличится в ближайшие месяцы, пика мы ожидаем в конце марта, затем, будем надеяться, безработица начнет немного снижаться. В конце марта будет видно, с какими числами мы встретим лето – летом безработица должна снизиться, – прогнозирует Коппель. – Из положительных моментов, пожалуй, можно отметить, что количество новых предложений о работе на портале Кассы по безработице в январе было примерно таким же, как в январе предыдущих лет – около 4000 вакансий. Набор персонала все еще продолжается, и предложений – больше, чем в конце прошлого года“.
Полгода на поиски
В прошлом году в качестве безработных зарегистрировались 85,5 тысяч человек, а на работу вышли около 61 тысячи.
„Если посмотреть, как быстро выходят на работу зарегистрированные безработные, то можно увидеть, что в прошлом году время до выхода на работу начало увеличиваться, – отмечает Коппель. – Половина людей, искавших работу в 2023 году, были безработными менее 130 дней (чуть более 4 месяцев), а половине потребовалось более 130 дней, чтобы выйти на работу. В 2022 году медианная продолжительность составила 112 дней, но здесь следует учитывать, что на результаты 2022 года также повлияли украинцы, которые сравнительно быстро находили работу.
В целом можно сказать, что почти половина новых безработных выходит на работу в течение 6 месяцев после регистрации в качестве безработного. Итоги первого полугодия 2023 года также показывают небольшое снижение этого показателя.
Если в 2022 году 45,9% новых безработных обратились за работой в течение 6 месяцев, то в первом полугодии 2023 года соответствующий показатель составил 43,9%.
Каждому возрасту свои стереотипы
Обычный безработный – это человек до пенсионного возраста. Однако и люди постарше, и молодые часто жалуются на дискриминацию по возрасту – одним не хватает опыта, у других нет возможности начать заново…
Как о пожилых, так и о молодых людях распространяется множество мифов, что еще больше усложняет ситуацию – как будто молодые люди ничего не делают, хотят зарплату в миллион евро и не появляются на рабочем месте, а пожилые люди боятся компьютера и постоянно болеют.
„Ситуация каждого человека, его опыт и пожелания различны, поэтому не стоит обобщать, говоря, что, например, молодежь ленива, а старики медлительны. Надеяться, что работодатель легко найдет человека, который сможет сделать именно то, что ему нужно, и за ту зарплату, которую он предлагает, нет смысла, – отмечает Анника Коппель. – Хороший и умный работодатель ищет в свой коллектив разных людей“.
Чтобы улучшить перспективы людей старше 50 лет на рынке труда, Касса по безработице уделяет особое внимание деятельности, связанной с навыками, здоровьем (трудоспособностью) и отношением к работе. По опыту Кассы по безработицы, который также подтверждают результаты различных исследований, именно эти три фактора оказывают наибольшее влияние на результативность людей старше 50 лет на рынке труда.
Работающие люди старше 50 лет могут найти подходящие возможности для дополнительного обучения в рамках программы Tööta ja õpi. Касса по безработице поддерживает работников в возрасте старше 50 в освоении новой профессии в профессиональном или высшем учебном заведении, если это необходимо, выплачивая ежемесячное пособие на обучение.
„Касса по безработице также уделяет особое внимание людям с длительными заболеваниями и инвалидностью – чтобы помочь им трудоустроиться или сохранить работу, – говорит Анника Коппель. – Почти две трети из них – в возрасте старше 50 лет и в поиске работы могут воспользоваться рядом услуг по страхованию от безработицы для снижения препятствий, связанных со здоровьем, включая вспомогательные средства и приспособления для работы, поддержку на рабочем месте, консультирование“.
Людям этой возрастной группы, безусловно, стоит посетить консультацию по вопросам карьеры (бесплатную и предназначенную не только для безработных), чтобы просмотреть резюме, обсудить процесс подачи документов, при необходимости потренироваться в прохождении собеседований (если с момента последнего обращения за работой прошло несколько лет, стоит немного освежить свои навыки).
„В целом, по сравнению с другими европейскими странами, ситуация в Эстонии такова, что пожилые люди работают больше и дольше, – констатирует Коппель. – Конечно, это отдельный вопрос, работают ли они потому, что хотят работать, или потому, что иначе им просто не хватает на жизнь. Лично я, конечно, предпочла бы ситуацию, когда они работают потому, что хотят этого“.
Кем стоит стать, а кем – не стоит?
Нередко человек, потерявший работу, хочет сменить сферу деятельности. В этом случае вопрос, в какой сфере легче найти работу, становится ключевым.
Рассуждая о том, какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда Эстонии, Анника Коппель говорит, что Касса по безработице проводит регулярные исследования рынка труда (барометр спроса на рабочую силу), в ходе которых выясняется, насколько сложно или легко работодателям заполнить те или иные вакансии.
Барометр – это краткосрочный прогноз, который дает представление о том, работники каких профессий в дефиците на рынке труда, а каких – переизбыток.
„За год переизбыток рабочей силы увеличился по ряду направлений. Работодатели осторожны, что также отражается на наборе персонала. Поиск сотрудников в первую очередь затруднен из-за давления на заработную плату и во все большей степени – из-за ожиданий, что работодатель сможет обеспечить гибкий график работы“, – замечает Коппель.
Касса по безработице предлагает своим клиентам разнообразные варианты обучения, переобучения, повышения квалификации, однако на протяжении многих лет самым популярным остается обучение эстонскому языку – как среди мужчин, так и среди женщин. Для многих недостаточное знание эстонского языка, необходимого для работы, становится главным препятствием в том, чтобы занять желаемую должность, и они решили эту проблему через Кассу по безработице.
Барометр трудовой занятости в Эстонии
Оценка соотношения имеющейся рабочей силы и спроса на неё через 12 месяцев, время проведения оценки октябрь 2023 г.
Переизбыток рабочей силы:
• Дизайнеры товаров и одежды
• Журналисты
• Консультанты по трудовому посредничеству
• Неквалифицированные рабочие, занятые на строительстве зданий или в обрабатывающей промышленности, не входящие в другие группы
• Операторы машин по переработке древесины
• Плотники и столяры
• Помощники бухгалтеров
• Рабочие по первоначальной обработке древесины
• Сборщики, не входящие в другие группы
• Секретари-делопроизводители и секретари-помощники руководителей
• Служащие контактных информационных центров
• Служащие по бухгалтерским операциям и учету
• Специалисты по вводу данных
• Строители общего профиля
Нехватка рабочей силы:
• Вальцовщики
• Ведущие специалисты по сбыту технического (исключая информационно-коммуникационные технологии) и медицинского оборудования
• Водители пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев)
• Врачи общей практики
• Инженеры в промышленности и на производстве
• Инженеры-строители
• Лакировщики и покрасчики
• Математики, актуарии и статистики
• Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования
• Неквалифицированные рабочие в животноводстве
• Охранники
• Педагогические работники (в дошкольном образовании, а также в начальной и средней школе)
• Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов
• Преподаватели иностранных языков
• Преподаватели средних профессиональных образовательных организаций
• Провизоры
• Программисты приложений
• Производители мясной и молочной продукции
• Профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего образования
• Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу за больными на дому
• Разработчики программного обеспечения
• Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам
• Системные администраторы и аналитики
• Слесари-сантехники, слесари-трубопроводчики, слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий
• Социальные работники и консультанты
• Специалисты среднего звена в сфере социальной работы
• Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию
• Средний медицинский персонал по уходу
• Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков
• Судовые механики
• Техники-механики
• Торговые представители
• Электрики в строительстве
• Электромеханики и монтеры электрического оборудования
Большая нехватка рабочей силы
• Аудиологи и логопеды
• Ведущие специалисты по медицинскому уходу
• Врачи-специалисты
• Педагоги для людей с особыми потребностями
• Помощники по уходу в учреждениях здравоохранения
• Психологи
Источник: Касса по безработице
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