Кто нужен стране? Чему следует учиться, чтобы не остаться безработным

Как утверждают в Кассе по безработице, в начале 2024 года нет очень хороших или очень плохих новостей. Как и в первые месяцы года, в январе и начале февраля текущего года росла зарегистрированная безработица.

Например, в конце февраля о банкротстве сообщила еще одна фирма – Mööbliekspert Paigaldus OÜ, которая, по данным Кассы по безработице, сокращает 14 работников.

Рост безработицы довольно равномерен

„В последние годы безработица начала медленно расти. До пика коронавирусной весны, когда на учете было более 57 600 человек, мы еще чуть-чуть не дотягиваем, но тогда у нас еще не было военных беженцев“, – комментирует Анника Коппель, специалист по коммуникациям Кассы по безработице.

По данным на 22 февраля, с начала года число зарегистрированных безработных увеличилось примерно на 3 тысячи человек – было зарегистрировано в общей сложности 56 245 безработных. Среди них 7% украинских беженцев.

„В условиях экономического спада рост безработицы повсюду довольно равномерен. Если во время коронавируса больше всего пострадали сферы туризма, культуры и развлечений, то теперь безработные приходят из разных секторов. Об обрабатывающей промышленности было много разговоров, в этом секторе за последний год действительно было много увольнений, но это также и самый крупный сектор – поэтому здесь всегда было занято много людей, было много предложений работы, а также много людей, уходящих с работы“, – поясняет Коппель.

Что касается безработицы в регионах, то больших изменений здесь нет – безработица растет везде равномерно, и ее уровень остается самым высоким в Ида-Вирумаа и Валгамаа уже много лет.

„Меньше безработных – на островах и в Вильяндиском уезде. Здесь тоже нет больших изменений, хотя Сааремаа пережил кратковременный шок в коронавирусное время (туризм был закрыт), но сегодня он находится в своем обычном положении“, – отмечает Коппель.