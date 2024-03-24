ФОТО | Под утро воскресенья полностью сгорел жилой дом

По прибытии на место спасателей дом уже был объят пламенем.

В доме в момент пожара находилась женщина, которая сама смогла выбраться из жилища, обошлось без травм. Пожарным удалось спасти от огня расположенную рядом с домом хозяйственную постройку и стоявший поблизости автомобиль.

В результате пожара, который был потушен в 7.32, дом стал непригоден для использования. Причина возгорания устанавливается.

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