24.03.2024, 08:47
ФОТО | Под утро воскресенья полностью сгорел жилой дом
В воскресенье, 24 марта, в 6.29 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в селе Яска (волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа) горит жилой дом.
По прибытии на место спасателей дом уже был объят пламенем.
В доме в момент пожара находилась женщина, которая сама смогла выбраться из жилища, обошлось без травм. Пожарным удалось спасти от огня расположенную рядом с домом хозяйственную постройку и стоявший поблизости автомобиль.
В результате пожара, который был потушен в 7.32, дом стал непригоден для использования. Причина возгорания устанавливается.
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