23.03.2024, 21:40
Президент Алар Карис: Со стороны России цинично обвинять Запад и Украину в участии в теракте
ФОТО: | Delfi Meedia
Президент Эстонской Республики Алар Карис решительно осудил теракт в России.
Карис написал в Xis (ранее Twitter), что Эстония решительно осуждает все формы терроризма. „Смертельный теракт в концертном зале „Крокус Сити“ в Москве ужасает своей жестокостью“, - сказал он.
Президент добавил, что со стороны России цинично обвинять Запад и Украину в участии в теракте.
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