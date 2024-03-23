Президент Алар Карис: Со стороны России цинично обвинять Запад и Украину в участии в теракте

Карис написал в Xis (ранее Twitter), что Эстония решительно осуждает все формы терроризма. „Смертельный теракт в концертном зале „Крокус Сити“ в Москве ужасает своей жестокостью“, - сказал он.

Президент добавил, что со стороны России цинично обвинять Запад и Украину в участии в теракте.

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