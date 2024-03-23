Лаури Лаатс: Таллинн может оказаться в еще большем тупике, чем Рийгикогу

„Судя по риторике инициаторов вотума, в Таллинне планируют проводить ту же политику, что и в государстве – уже только это должно вызвать серьезную обеспокоенность у горожан. Политика на государственном уровне зашла в полный тупик, новые законопроекты предусматривают лишь очередное повышение налогов. Инициировавшие вотум недоверия способны лишь разрушать, тогда как создать работоспособную коалицию не получится. Чтобы обеспечить значительный перевес голосов в горсобрании, в коалицию должны войти пять партий. Поскольку их идеологии очень разные, сотрудничество между ними просто невозможно“, - сказал Лаатс.

Лаатс отметил, что суть обвинений, как и тот факт, что мэр вне подозрений, были известны оппозиции и коалиционному партнеру еще при формировании коалиции. „Сегодня бывшие руководители Центристской партии пытаются использовать эти обвинения против своих бывших коллег. Жаль, что наш бывший соратник Юри Ратас теперь поддерживает эту линию Партии реформ. Даже представить было сложно, что он будет поддерживать реформистов. Но, видимо, перебежчикам нужно пережить испытательный срок. Чисто по-человечески их можно понять: когда Porto Franco дали кредит, они были членами Центристской партии и входили в правительство, теперь пытаются размыть ответственность“, - отметил Лаатс.

Все мы помним, что Раймонд Кальюлайд вышел из Центристской партии именно из-за ее коалиции с EKRE, сегодня он готов создать в городе коалицию с EKRE, обещает отменить бесплатный общественный транспорт в столице и приватизировать АО Tallinna Linnatransport.