В Нарве молодой мужчина ударил человека и угрожал ему ножом в заведении питания на Петровской площади, его задержали, когда он пытался скрыться на BMW(10)
Неподалеку от Vaba Lava в Нарве вечером читатель RusDelfi заметил, как полиция с полицейском собакой обыскивала автомобиль BMW. Оказалось, что водителя задержали, поскольку несколькими минутами ранее он угрожал ножом человеку в находящемся на Петровской площади заведении общественного питания. Название заведения полиция не называет.
Полиция сообщила RusDelfi, что сообщение о конфликте в заведении общественного питания на площади Пеэтри в Нарве поступило в 16.10. Говорилось, что 27-летний мужчина ударил и угрожал ножом 25-летнему мужчине, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле BMW.
В 16:15 патруль заметил транспортное средство неподалеку от места происшествия, и полиция задержала подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.
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