В Нарве молодой мужчина ударил человека и угрожал ему ножом в заведении питания на Петровской площади, его задержали, когда он пытался скрыться на BMW

Полиция сообщила RusDelfi, что сообщение о конфликте в заведении общественного питания на площади Пеэтри в Нарве поступило в 16.10. Говорилось, что 27-летний мужчина ударил и угрожал ножом 25-летнему мужчине, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле BMW.