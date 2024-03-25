Средства индивидуальной мобильности завоевывают Эстонию: электросамокаты Bolt появятся и в трех небольших городах

В этом сезоне Bolt выведет на улицы 6000–7000 электрических самокатов. Арендовать электросамокаты компании можно будет в Виймси, Вильянди, Выру, Йыхви, Кохтла-Ярве, Курессааре, Лаагри, Нарве, Нарва-Йыэсуу, Пярну, Раквере, Силламяэ, Таллинне, Тарту, Хаапсалу, Юри. Уже идут переговоры с местным самоуправлением, и в скором времени электросамокаты будут доступны и в городе Кейла.