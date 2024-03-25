Новости Эстонии
25.03.2024, 13:32

Средства индивидуальной мобильности завоевывают Эстонию: электросамокаты Bolt появятся и в трех небольших городах

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Tarmo Michelson
tarmo.michelson@maaleht.ee
На улицах эстонских городов появится до 7000 электросамокатов, считает Карл Апсолон, возглавляющий в Bolt Eesti подразделение электросамокатов.
На улицах эстонских городов появится до 7000 электросамокатов, считает Карл Апсолон, возглавляющий в Bolt Eesti подразделение электросамокатов.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Электросамокаты, хотя и доставляют многим головную боль, являются экологическими и компактными транспортными средствами, играющими важную роль в городском дорожном движении, пишет издание Maaleht.

В этом сезоне Bolt выведет на улицы 6000–7000 электрических самокатов. Арендовать электросамокаты компании можно будет в Виймси, Вильянди, Выру, Йыхви, Кохтла-Ярве, Курессааре, Лаагри, Нарве, Нарва-Йыэсуу, Пярну, Раквере, Силламяэ, Таллинне, Тарту, Хаапсалу, Юри. Уже идут переговоры с местным самоуправлением, и в скором времени электросамокаты будут доступны и в городе Кейла.

Не отстают и другие фирмы, предлагающие электросамокаты в аренду. Так, в Таллинне компания Tuul предлагает арендовать 1800 электросамокатов. Предприятие еще не решило, стоит ли выводит в этом году самокаты на улицы Пярну.

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