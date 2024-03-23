Кандидат на пост министра юстиции Мадис Тимпсон: первоочередная задача — сохранить гражданский мир в системе юстиции

Мадис Тимпсон с удивлением узнал о том, что премьер-министр предложила его кандидатуру на пост премьер-министра. „Я даже не думал об этом. Когда в понедельник позвонила Кая Каллас и спросила, готов ли я подумать, то я ответил, что я не отказываюсь сразу, что мне нужно время на размышление“, - сказал он.