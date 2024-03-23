Новости Эстонии
23.03.2024, 15:33

Кандидат на пост министра юстиции Мадис Тимпсон: первоочередная задача — сохранить гражданский мир в системе юстиции

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Rauno Ruus
rauno.ruus@delfi.ee
Мэр Вильянди и кандидат на пост министра юстиции Мадис Тимпсон.
Мэр Вильянди и кандидат на пост министра юстиции Мадис Тимпсон.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В субботу, 23 марта, кандидатом на пост министра юстиции Партия реформ выбрала мэра Вильянди Mадиса Тимпсона.

Мадис Тимпсон с удивлением узнал о том, что премьер-министр предложила его кандидатуру на пост премьер-министра. „Я даже не думал об этом. Когда в понедельник позвонила Кая Каллас и спросила, готов ли я подумать, то я ответил, что я не отказываюсь сразу, что мне нужно время на размышление“, - сказал он.

На то, чтобы подумать, Тимпсону дали несколько дней. „Такие предложения делаются не каждый день и не каждую неделю, так что пару ночей я провел без сна, - сказал Тимпсон, заверив, что готов принять вызов и что его близкие одобрили принятое им решение. - Конечно, нельзя упускать такую возможность“.

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