Партия реформ выбрала Мадиса Тимпсона кандидатом на пост министра юстиции

„Для правовой сферы важно, чтобы министр юстиции имел юридическое образование или юридический опыт. Таковым является Мадис Тимпсон, а еще у него есть управленческий опыт, который обязательно пригодится на министерской должности. Он 7 лет проработал в Министерстве юстиции и долгое время руководил городом Вильянди. Мадис с его образованием и опытом является сильным кандидатом на пост министра юстиции“, - заявила премьер-министр Кая Каллас.

„Для меня большая честь, что премьер-министр Кая Каллас сделала мне такое предложение. Я благодарю его и руководство Партии реформ за это доверие. Это большой вызов, но я готов его принять. Я понимаю, что времени, чтобы освоиться в новой должности, будет мало, а в сфере правосудия существует достаточно проблем, которые необходимо решить“, - заявил Мадис Тимпсон.

Мадис Тимпсон окончил Тартуский университет в 2001 году и имеет степень магистра права. Работал как в частном бизнесе, так и в государственном секторе. В том числе, в качестве советника министра юстиции он помог разработать Закон о государственной службе, принятый в 2012 году, и подготовил административную реформу в команде министра государственного управления. Дважды, на местных выборах 2017 и 2021 годов, он избирался мэром Вильянди.

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