Партия реформ выбрала Мадиса Тимпсона кандидатом на пост министра юстиции(10)
По предложению лидера партии, премьер-министра Каи Каллас, правление Партии реформ выдвинула Мадиса Тимпсона кандидатом на пост министра юстиции.
„Для правовой сферы важно, чтобы министр юстиции имел юридическое образование или юридический опыт. Таковым является Мадис Тимпсон, а еще у него есть управленческий опыт, который обязательно пригодится на министерской должности. Он 7 лет проработал в Министерстве юстиции и долгое время руководил городом Вильянди. Мадис с его образованием и опытом является сильным кандидатом на пост министра юстиции“, - заявила премьер-министр Кая Каллас.
„Для меня большая честь, что премьер-министр Кая Каллас сделала мне такое предложение. Я благодарю его и руководство Партии реформ за это доверие. Это большой вызов, но я готов его принять. Я понимаю, что времени, чтобы освоиться в новой должности, будет мало, а в сфере правосудия существует достаточно проблем, которые необходимо решить“, - заявил Мадис Тимпсон.
Мадис Тимпсон окончил Тартуский университет в 2001 году и имеет степень магистра права. Работал как в частном бизнесе, так и в государственном секторе. В том числе, в качестве советника министра юстиции он помог разработать Закон о государственной службе, принятый в 2012 году, и подготовил административную реформу в команде министра государственного управления. Дважды, на местных выборах 2017 и 2021 годов, он избирался мэром Вильянди.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.