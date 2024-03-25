Новости Эстонии
25.03.2024, 11:10

Одобрить коррупцию или решиться на сотрудничество с EKRE? У социал-демократов нет единого мнения по поводу смены власти в Таллинне

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Elisabeth Viil
elisabeth.viil@delfi.ee
Перед социал-демократами стоит сложный выбор.
Перед социал-демократами стоит сложный выбор.
ФОТО: Delfi Meedia

Социал-демократы, входящие в Таллинне в коалицию, оказались перед разбитым корытом. Решение о смене власти в Таллинне зависит от них, однако в рядах Социал-демократической партии по-прежнему нет единого мнения о том, отправлять ли Центристскую партию в оппозицию.

Оппозиция надееется, что социал-демократы поддержат смену власти в столице, но соцдемы, продолжая колебаться, не пришли пока к общему решению. Социал-демократы „уполномочили“ выступать от своего имени бывшего председателя горсобрания Евгения Осиновского и руководителя Таллиннского округа СДП Мадле Липпус. Осиновский неизменно говорит о том, что „дискуссия продолжается“ и „в ближайшеей время“.

Однако из разговоров „неуполномоченных“ социал-демократов становится понятно, что внутри партии наметился серьезный раскол. По одну его строну находятся люди, которые не хотят смотреть сквозь пальцы на историю с коррупцией и решение окружного суда по делу Porto Franco, другие взвешивают такую возможность. Споры вызывает и альтернативная коалиция, которая, очевидно, должны быть создана вместе с EKRE. И хотя правление Социал-демократической партии подчеркивает, что сотрудничество с Консервативной народной партией Эстонии исключено, часть членов фракции настроена не столь решительно.

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