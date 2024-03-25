Одобрить коррупцию или решиться на сотрудничество с EKRE? У социал-демократов нет единого мнения по поводу смены власти в Таллинне

Оппозиция надееется, что социал-демократы поддержат смену власти в столице, но соцдемы, продолжая колебаться, не пришли пока к общему решению. Социал-демократы „уполномочили“ выступать от своего имени бывшего председателя горсобрания Евгения Осиновского и руководителя Таллиннского округа СДП Мадле Липпус. Осиновский неизменно говорит о том, что „дискуссия продолжается“ и „в ближайшеей время“.

Однако из разговоров „неуполномоченных“ социал-демократов становится понятно, что внутри партии наметился серьезный раскол. По одну его строну находятся люди, которые не хотят смотреть сквозь пальцы на историю с коррупцией и решение окружного суда по делу Porto Franco, другие взвешивают такую возможность. Споры вызывает и альтернативная коалиция, которая, очевидно, должны быть создана вместе с EKRE. И хотя правление Социал-демократической партии подчеркивает, что сотрудничество с Консервативной народной партией Эстонии исключено, часть членов фракции настроена не столь решительно.