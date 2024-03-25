25.03.2024, 11:10
Одобрить коррупцию или решиться на сотрудничество с EKRE? У социал-демократов нет единого мнения по поводу смены власти в Таллинне(6)
ФОТО: Delfi Meedia
Социал-демократы, входящие в Таллинне в коалицию, оказались перед разбитым корытом. Решение о смене власти в Таллинне зависит от них, однако в рядах Социал-демократической партии по-прежнему нет единого мнения о том, отправлять ли Центристскую партию в оппозицию.
Оппозиция надееется, что социал-демократы поддержат смену власти в столице, но соцдемы, продолжая колебаться, не пришли пока к общему решению. Социал-демократы „уполномочили“ выступать от своего имени бывшего председателя горсобрания Евгения Осиновского и руководителя Таллиннского округа СДП Мадле Липпус. Осиновский неизменно говорит о том, что „дискуссия продолжается“ и „в ближайшеей время“.