Пошла против системы: тяжелобольная молодая женщина судится с Кассой здоровья

„Мы считаем крайне несправедливым, что человек, для которого есть нужные лекарства, не имеющие альтернативы, не получает лечения по экономическим причинам. В то же время в списке льготных лекарств Кассы здоровья есть много препаратов примерно такой же стоимости и даже дороже, и их компенсируют. Одно только положение, что данное лекарство не внесено в список льготных из-за того, что Касса здоровья не договорилась о цене с производителем, на наш взгляд, – не причина отказывать в финансировании. В этой части необходимо изменить Закон о больничном страховании, чтобы в исключительном порядке можно было получать компенсацию лекарства, не включенного в льготный список. И рассматривать лечение только на основе диагноза нельзя. Не у всех пациентов с идентичным диагнозом симптомы и потребности в лечении одинаковы. Сейчас же Закон о больничном страховании рассматривает пациентов именно с точки зрения диагноза“, – говорит Хейки Лучан.