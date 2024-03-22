22.03.2024, 11:15
Конфликт в Ласнамяэ: женщина выстрелила мужчине в ногу(1)
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В четверг в Ласнамяэ произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.
21 марта в полицию сообщили, что в многоквартирном доме на улице Пунане возник конфликт, в ходе которого 45-летняя женщина выстрелила 37-летнему мужчине в ногу.
Полиция задержала женщину. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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