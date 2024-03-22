Конфликт в Ласнамяэ: женщина выстрелила мужчине в ногу

21 марта в полицию сообщили, что в многоквартирном доме на улице Пунане возник конфликт , в ходе которого 45-летняя женщина выстрелила 37-летнему мужчине в ногу.

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