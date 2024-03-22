ЧП и криминал
22.03.2024, 11:15

Конфликт в Ласнамяэ: женщина выстрелила мужчине в ногу

 (1)
Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
ФОТО: Anni Õnneleid

В четверг в Ласнамяэ произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

21 марта в полицию сообщили, что в многоквартирном доме на улице Пунане возник конфликт, в ходе которого 45-летняя женщина выстрелила 37-летнему мужчине в ногу.

Полиция задержала женщину. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии