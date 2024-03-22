Кая Каллас: если Украина не устоит, война распространится на всю Европу

По словам Каллас, поражение России в Украине позволит Западу не волноваться о возможной Третьей мировой войне.

При этом Каллас отметила, что не считает себя разжигателем войны: «Мы хотим мира, но мы хотим прочного мира, а мир на условиях России таковым считать нельзя».

Эстонская премьер сравнила нынешнюю ситуацию в Европе с начальным этапом Второй мировой войны. «Если Украина падет, война распространится на всю Европу», - уверена она.

Чтобы не допустить этого, считает Каллас, необходимо увеличить как военную помощь Украине, так и расходы на европейскую оборону. Если бы коалиция Раммштайн, объединяющая 31 страну-члена НАТО и 23 других государства (включая Австралию, Японию и Южную Корею) потратили на помощь Украине хотя бы 0,25% своего совокупного ВВП, это намного перевесило бы возможности России и «серьезно способствовало бы победе Украины».

При этом Каллас выразила уверенность, что Россия «боится войны с НАТО», поэтому и пытается шантажировать возможным применением ядерного оружия. «Они очень хорошо научились сеять страх в наших обществах», придумывая разные угрозы. По мнению Каллас, российский след существует, например, в антипрививочном движении, которое распространилось в Европе во время пандемии COVID-19.

Каллас выразила сожаление по поводу того, что не все европейские страны последовали примеру Эстонии, которая в этом году впервые выделила на оборону 3% ВВП (около 1,33 млрд евро). На период до 2027 года эстонские власти планируют потратить на те же цели в общей сложности 5,6 млрд евро. Для этого пришлось поднять налоги, и Каллас признала, что совершила тем самым «политическое самоубийство», но у нее не было выбора.

При этом эстонская премьер отметила, что в странах, «которым больше повезло с соседями, чем нам», людям сложнее понять необходимость таких расходов в мирное время. В некоторых странах, отметила она, «я не вижу дел, только слышу слова».