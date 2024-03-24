Новости Эстонии
24.03.2024, 21:15

Не все коту масленица: должника по алиментам можно и к уголовной ответственности привлечь. Пример Георга Мерило

 
Kadri Ibrus
kadri.ibrus@epl.ee
Георг Мерило приглашает в основанную им школу, в которой учат вести переговоры.
Георг Мерило приглашает в основанную им школу, в которой учат вести переговоры.
ФОТО: Kaader videost

После того как ребенку исполнится 18 лет, накопившаяся за много лет задолженность по алиментам так и останется непогашенной. Министерство юстиции, как пишет издание Eesti Päevaleht, признает этот факт, соглашаясь, что он достоин сожаления.

В глазах общественности этот человек — преуспевающий профессионал, но, согласно, судебным документам и материалам судебного исполнителя, он не платит алименты собственному ребенку, так как не имеет дохода. Речь идет о должнике по алиментам Георге Мерило. Эстонская система правосудия продемонстрировала неспособность взыскать с него алименты, процесс тянется с 2011 года. Ребенку вот-вот исполнится 18 лет, и, скорее всего, долг по алиментам в размере почти 17000 евро так и не будет выплачен.

Когда ребенку было три года, Георг Мерило расстался с его матерью. Поскольку добровольно платить алименты он отказывался, в 2011 году Харьюский уездный суд постановил, что он должен ежемесячно выплачивать 210 евро. К сожалению, стабильных выплат со стороны Мерило не последовало.

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