Не все коту масленица: должника по алиментам можно и к уголовной ответственности привлечь. Пример Георга Мерило

В глазах общественности этот человек — преуспевающий профессионал, но, согласно, судебным документам и материалам судебного исполнителя, он не платит алименты собственному ребенку, так как не имеет дохода. Речь идет о должнике по алиментам Георге Мерило. Эстонская система правосудия продемонстрировала неспособность взыскать с него алименты, процесс тянется с 2011 года. Ребенку вот-вот исполнится 18 лет, и, скорее всего, долг по алиментам в размере почти 17000 евро так и не будет выплачен.