Кылварт оценил вероятность лишиться поста мэра Таллинна

[...]

- Вы находитесь в очень плохом положении?

- Мы в тяжелом положении. Но каким бы ни был исход, я уверен, что Центристская партия справится. Это не первая сложная ситуация, и, вероятно, не последняя.

- Готовы ли вы сами отказаться от поста мэра ради сохранения нынешней коалиции, если соглашение с социал-демократами будет предполагать сохранение коалиции, но с переходом поста мэра к социал-демократам?

- Я надеюсь, что то, о чем мы уже договорились с социал-демократами, четко прописано в коалиционном договоре и что это, конечно, не будет предметом торга. Однако если совет уполномоченных или наша фракция решат, что необходимо составить эту формулу каким-то другим способом, я, конечно, не стану держаться за свою позицию любой ценой.

- Вы, конечно, поддерживаете постоянный контакт с социал-демократами. Какую информацию вам дали о том, в какую сторону может склониться их решение и когда оно может быть принято? Потому что Осиновский говорит одно, лидер партии Лаури Ляэнеметс - другое, а глава таллиннского округа социал-демократов Мадле Липпус - третье.

- Я исхожу из того, что мне известно официально. Никаких сигналов о том, что есть желание выйти из коалиции, не поступало. Если такой сигнал поступит, то мы должны будем исходить из этого. На данный момент я этого не слышал.

- Как вы думаете, каковы шансы, что это может быть ваше последнее интервью в качестве мэра Таллинна в этой студии?

- Все возможно.

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