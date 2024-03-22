Kantar Emor: центристы держатся на плаву благодаря русскоязычным

Уверенным лидером рейтинга остается Isamaa с 27%, далее следует Социал-демократическая партия, за которую готовы голосовать 18% избирателей, и EKRE с 16%, пишет RusERR.

Рейтинг Партии реформ в марте упал до 15%, и теперь партия премьер-министра теперь находится на четвертом месте по популярности среди парламентских партий, опережая Центристскую партию всего на два процентных пункта. По сравнению с февралем рейтинг Партии реформ снизился на два процентных пункта, а поддержка центристов выросла на аналогичное число процентных пунктов.

Рейтинг Центристской партии в марте был поддержан ростом ее популярности среди респондентов других национальностей с 43% в феврале до 54% в марте. Среди эстонских респондентов рейтинг Центристской партии по-прежнему очень низок - 3% в марте и 4% в феврале.

Впервые в опросах Kantar Emor поменялись местами Eesti 200 и „Правые“: Последние теперь занимают шестое место с 5%, что соответствует избирательному порогу, а Eesti 200 опустилась на седьмое место с 4%, при которых партия не попадает в Рийгикогу.

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