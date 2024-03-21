В пятницу Эстонию накроет облако диоксида серы, выброшенное исландским вулканом(4)
В пятницу Эстонии достигнет облако диоксида серы, возникшее после извержения вулкана в Исландии, сообщило Агентство по окружающей среде.
17 марта в Исландии на на полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана.
„Сделанный после извержения прогноз показывает, что облако с повышенным содержанием SO2 движется с Северной Атлантики через Ирландию и Великобританию, в четверг оно придет в Скандинавию и пройдет через Балтийское море. В пятницу облако достигнет стран Балтии, Польши и Севера-Запада России“, - сообщает в социальных сетях эстонское Агенство по окружающей среде.
Синоптики агентства заверяют, что никакого влияния на качество воздуха или климат облако не окажет.
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