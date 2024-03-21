BLRT Grupp построит „под ключ“ полностью электрический паром

Полностью электрическое судно с батарейным питанием будет предназначено для перевозки пассажиров, автомобилей и грузов. Длина парома, который будет курсировать между островами Норвегии, составит 73,3 метра, а ширина – 14,3 метра. По планам строительство должно закончиться в первом квартале 2026 года.

Базовый проект парома будет разработан в сотрудничестве с проектной компанией Norwegian Ship Design. Рабочий проект подготовит инженерная компания Western Baltic Engineering, входящая в концерн BLRT Grupp.

„Выход на рынок производства электросудов является хорошей возможностью оставаться конкурентоспособными и идти в ногу с современными тенденциями в судоходстве, продиктованными климатическими проблемами и необходимостью соответствовать требованиям Международной морской организации (ИМО), внедряя при этом новые технологии и инновационные решения в судостроении, например, экологичные виды топлива, цифровизацию, инновационное проектирование, гибридные силовые установки и многое другое, – подчеркнул председатель правления BLRT Grupp Федор Берман. – В то же время строительство этого парома по принципу „под ключ“ является очередным шагом в реализации стратегии концерна в направлении судостроения“.

Строящийся паром будет вмещать 50 автомобилей и 199 пассажиров. Он обеспечит ежедневное сообщение между городом Свольвер и небольшим островом Скрова, входящим в Лофотенский архипелаг, а летом будет пересекать пролив Вестфьорд до Скутвика на материке. Из-за суровых погодных условий к северу от Полярного круга паром спроектирован с полностью закрытой автомобильной палубой. Также проектировщики уделили особое внимание энергоэффективности судна.