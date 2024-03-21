Под Таллинном на строительном объекте погиб рабочий

„В четверг утром мы узнали, что в волости Виймси произошел серьезный несчастный случай на объекте. По прибытии на место мы узнали, что погиб мужчина. На данный момент в сотрудничестве с Инспекцией труда выясняется, при каких обстоятельствах этот несчастный случай произошел. Сейчас еще рано говорить, были ли там какие-либо нарушения и кто за этим стоит“, – сказал глава службы Пыхьяской префектуры Хиско Варес.