ЧП и криминал
21.03.2024, 21:23

Под Таллинном на строительном объекте погиб рабочий

 
Küünal
Küünal
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В волости Виймси на строительном объекте погиб рабочий: по предварительным данным, его придавило строительной плитой, передает rus.err.

Обстоятельства происшествия выясняет Инспекция труда в сотрудничестве с правоохранительными органами.

„В четверг утром мы узнали, что в волости Виймси произошел серьезный несчастный случай на объекте. По прибытии на место мы узнали, что погиб мужчина. На данный момент в сотрудничестве с Инспекцией труда выясняется, при каких обстоятельствах этот несчастный случай произошел. Сейчас еще рано говорить, были ли там какие-либо нарушения и кто за этим стоит“, – сказал глава службы Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

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