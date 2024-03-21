ФОТО | Игнорирование правил дорожного движения привело к цепной аварии

В четверг около 10:30 в Тарту произошла авария на перекрестке Калда. Столкнулись три машины. Согласно предварительной информации, водитель Volkswagen Passat проигнорировал красный свет светофора и въехал боком в BMW X3 и Mercedes-Benz, которые имели преимущественное право проезда.

Движение на перекрестке было нарушено почти час. Люди отделались легким испугом. Водители были трезвы и имели водительские права. Спасатели закрыли разлившуюся на дорогу жидкость абсорбентом и расчистили дорогу.

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