Вице-мэр Таллинна: если Bolt и Tuul не смогут договориться, то придется вмешаться городским властям

В феврале Delfi Ärileht писал об этой же проблеме, и в Tuul тогда сказали, что они против плана Bolt, потому что в долгосрочной перспективе снижение скорости не даст никакого эффекта.

В прошлом году по совету полиции Bolt ввел в центре города ограничение скорости - 20 километров в час. В то время ездить с нормальной скоростью можно было только вблизи велопарковки. Руководитель отдела по связям с государственными органами в странах Балтии Анри Аррас сообщил, что в этом году также обсуждалась возможность вновь ограничить скорость в центре города, но это должно быть общерыночное соглашение, то есть конкурент Tuul должен быть согласен с планом.