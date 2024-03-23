Новости Эстонии
23.03.2024, 14:35

Вице-мэр Таллинна: если Bolt и Tuul не смогут договориться, то придется вмешаться городским властям

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Sanne Sigrid Taveter
sannesigrid.taveter@arileht.ee
Bolt и Tuul не могут договориться об ограничениях скорости.
Bolt и Tuul не могут договориться об ограничениях скорости.
ФОТО: Rauno Volmar

Конкуренты не могут прийти к соглашению: Bolt хочет снизить ограничение скорости для скутеров в Таллинне, но Tuul не согласен. По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, если стороны не смогут договориться придется вмешаться городу.

В феврале Delfi Ärileht писал об этой же проблеме, и в Tuul тогда сказали, что они против плана Bolt, потому что в долгосрочной перспективе снижение скорости не даст никакого эффекта.

В прошлом году по совету полиции Bolt ввел в центре города ограничение скорости - 20 километров в час. В то время ездить с нормальной скоростью можно было только вблизи велопарковки. Руководитель отдела по связям с государственными органами в странах Балтии Анри Аррас сообщил, что в этом году также обсуждалась возможность вновь ограничить скорость в центре города, но это должно быть общерыночное соглашение, то есть конкурент Tuul должен быть согласен с планом.

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