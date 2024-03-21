Возле площади Вабадузе можно будет неделю бесплатно парковаться

С 21 марта по 27 марта у водителей будет возможность бесплатно воспользоваться парковкой по адресу Каарли пуйестеэ, 2 у площади Вабадузе. Цель недели бесплатной парковки - сделать посещение Старого города более удобным и рассказать о преимуществах парковки в самом центре Старого города.

По словам директора компании Snabb Кустаса Кыйва, парковка в самом центре города и в Старом городе может быть утомительным и дорогим занятием. „Мы видим, что многие пользователи не посещают парковки Старого города и предпочитают избегать этого района из-за высокой стоимости парковки. Чтобы дать людям возможность узнать, насколько доступно и удобно посещать Старый город, мы решили организовать ознакомительную неделю, в течение которой парковка на стоянке по адресу Каарли пуйестеэ, 2 будет бесплатной для всех пользователей приложения Snabb. Информированность о возможностях парковки, безусловно, сократит количество нелегальных парковок на тротуарах“, - сказал Кыйв.

Недавно компания Snabb снизила стоимость парковки на стоянке Каарли - полчаса стоянки теперь стоят 1,9 евро, что делает зону стоянки X1 Каарли самой доступной в самом центре города и Старого города.

„Видя, какими темпами вокруг нас растут цены на парковку и цены в целом, а также принимая во внимание отзывы наших клиентов о парковке Каарли, мы решили попробовать другую стратегию - снизить цены. Мы видим, что потребность в парковке в этом районе есть, но цена становится определяющим фактором. На парковку Каарли обычно приезжают, чтобы посетить культурное мероприятие или ресторан в Старом городе, а из-за высокой платы за парковку приятный вечер может закончиться негативными эмоциями“, - объяснил Кыйв причину изменения цен.

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