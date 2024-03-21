Осиновский: соцдемы не будут присоединяться к вотуму недоверия Михаилу Кылварту

Председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский (СДПЭ) сообщил Delfi, что социал-демократы не присоединятся к вотуму недоверия оппозиции. „Вынесение вотума недоверия ялвяется инструментом оппозиции“, - отметил он.

„В настоящее время фракция исходит из решения правления таллиннского округа о том, что у нас коалиционное сотрудничество с Центристской партией. Конечно, ситуация для нас изменилась в результате решения окружного суда по делу Porto Franco. В свете этого мы, несомненно, еще раз обсудим ситуацию. Вчера правление округа это обсудило, собрало информацию, но другого решения на данный момент нет“.

Осиновский сообщил, что на обсуждении в совете звучали разные мнения, но решения о выходе из нынешней коалиции принято не было. В то же время, отметил соцдем, дискуссия продолжится. „Конечно, в последние месяцы наблюдалась некоторая тревога, даже до этого решения, в контексте того, что внутренние процессы дезинтеграции в Центристской партии, естественно, оказывают влияние и на Таллиннское горсобрание. Депутаты оттуда ушли, и мы активно следим за этой ситуацией“.

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