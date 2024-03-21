Конец пробкам? Таллинн нашел способ снизить влияние строительных работ на горожан и дорожное движение

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, при реконструкции улиц и обновлении инженерных сетей город намерен отдавать предпочтение экономичным и экологичным решениям, учитывающим интересы горожан.

„Долгосрочное планирование работ и учитывание графика всех сторон позволит либо организовать эти работы совместно, либо планировать их проведение на тот же период. Таким образом сократится объем земляных и строительных работ, выполняемых в конкретном месте в разное время, что позволит оказывать меньшее влияние на местных жителей, предприятия и всех участников движения“, – пояснил Свет.

Совместное планирование объектов предполагает создание электронной карты и составление плана объектов на следующий год до 30 июня предыдущего года. Также даётся обзор на более длительный период. Пункты соглашения, касающиеся проектирования и строительства, также будут включать разделение ролей, что позволит при необходимости разделить общие расходы на проектирование.

Соглашение о сотрудничестве создаст предпосылки для реализации значительной части объектов, а также обозначит их планирование. Кроме того, у сторон появится основание для распределения рабочей силы при планировании совместных объектов, что важно для повышения эффективности сотрудничества.

В результате сотрудничества прежде всего должно уменьшиться количество таких земляных работ, после которых уличное пространство восстановлено без каких-либо преобразований. Это позволит городу лучше планировать развитие городского пространства после завершения земельных работ. Как правило, таким образом улучшаются возможности для передвижения на велосипеде и пешком, организация парковки и дорожного движения, а также обновления озеленения.

Первые результаты сотрудничества можно будет увидеть уже в этом году при реконструкции улиц Ластекоду, Койдула и Ауна. При этом количество совместных объектов будет увеличиваться с каждым годом.