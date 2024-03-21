Lidl открывает еще один магазин в Таллинне. Впервые он будет в торговом центре

По словам Яана Линнаса, руководителя отдела недвижимости Lidl Eesti, это будет первый магазин Lidl в Эстонии, расположенный в торговом центре. „При открытии каждого нового магазина мы всегда считаем, что крайне важным, чтобы его местоположение служило интересам покупателей благодаря своей доступности, и T1 хорошо соответствовал нашему видению“, — сказал Яан Линнас и подчеркнул, что открытие нового магазина сделает высококачественные товары Lidl, предлагаемые по выгодным ценам, ближе как для жителей центра Таллинна, так и оживлённого делового района Юлемисте.

„Центр Т1 рад начать сотрудничество с Lidl, который был очень хорошо принят эстонскими покупателями. Со своей стороны Т1 предлагает очень удачное расположение в обновляемом центре, привлекательность которого растёт. Я считаю, что открытие Lidl благоприятно повлияет на количество посетителей центра T1, и от этого выиграют все фирмы, работающие в центре“, — сказал Тармо Хыбе, исполнительный директор центра T1.

За два года Lidl открыл в Эстонии 13 магазинов: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Йыхви и Раквере, к которым в скором времени добавятся новые магазины в Курессааре, в Таллинне в Мустамяэ, Выру, Валга и Вильянди.

Центр T1

Центр Т1 был открыт в 2018 году, с начала 2022 года владельцем и оператором центра является инвестиционная компания Lintgen OÜ. Центр Т1, расположенный рядом со строящимся терминалом Rail Baltica Linda, имеет около 56 000 квадратных метров арендуемых площадей, а на подземной и наземной многоэтажной парковках в общей сложности около 1 000 мест. Обновлённый центр развивает в отношении торговли outlet-концепцию, кроме того, предлагает развлечения, возможности проведения досуга и спортивные мероприятия, а также услуги в области здоровья и красоты. T1 является членом Союза коммерсантов Эстонии и Союза фирм недвижимости Эстонии.

Lidl